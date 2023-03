¡Urgente! Polémica por jugador de la Selección Colombia: es señalado por abuso sexual

El llamado del futbolista para los amistosos de este mes ha causado revuelo en la opinión pública.

La convocatoria de la Selección Colombia, para los partidos amistosos contra Corea del Sur y Japón, el 24 y 28 de marzo, dejó discusiones sobre los que faltaron y los que no debieron ser llamados.



Sin embargo, un jugador citado por Néstor Lorenzo generó, más que polémica y discusión, sensaciones de indignación y hasta preocupación por lo que es la imagen del fútbol colombiano y la postura en la Selección sobre casos legales de abuso sexual, según han manifestado algunos periodistas.

Y es que el llamado de Johan Carbonero, delantero de Racing Club, hizo explotar a algunos en redes sociales, pues recordaron que el futbolista que llamó Lorenzo tiene una denuncia vigente por acoso y tentativa de abuso. De hecho, tendrá juicio oral en marzo de 2024.

Carbonero fue acusado por la recepcionista del hotel en el que estuvo hospedado al llegar a Argentina para jugar en Gimnasia La Plata, en noviembre de 2020.

Desde Argentina, el periodista Juan José Buscalia se sorprendió por el llamado de Carbonero a la Selección, pues recordó que Sebastián Villa no volvió a ser llamado en Colombia por las acusaciones de violencia de género y otra por abuso sexual.



"Creíamos que Sebastián Villa estaba vetado de la Selección por sus problemas con la justicia. Se pensaba en Argentina que no lo llamaban por esos problemas legales y no por cuestiones futbolísticas. Johan Carbonero también afronta un caso de tentativa de abuso y acoso sexual, así que pienso: o hay una doble moral, o en realidad los motivos eran futbolísticos los de Villa, pues Carbonero también está envuelto en un escándalo”, aseguró Buscalia en ‘Blu Radio’.

