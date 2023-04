Tolima visita a Independiente Medellín: a no dejarse sacar de los 8

Deportes Tolima visita hoy al Medellín con la intención clara de permanecer en el selecto grupo de clasificados a la segunda ronda de la Liga.





El objetivo del Deportes Tolima en su visita hoy (4:10 de la tarde) al Independiente Medellín es claro: No dejarse sacar de los ocho primeros de la tabla de posiciones de la Liga, la cual tendrá el desarrollo este fin de semana de la undécima fecha.

Y es que tuvo que pasar la mitad del campeonato para que la ‘Tribu’ consiguiera meterse en el selecto grupo, gracias a una seguidilla de seis partidos sin perder, posterior a vivirse una crisis de resultados.

El conjunto de la ‘Tierra Firme’ no la pasó nada bien en el inicio del certamen, debido a que su once inicial no ha conseguido consolidarse, y porque algunos futbolistas no estaban respondiendo como se esperaba.

Sin embargo, de a poco la nómina titular se ha tomado confianza, y hombres que lucían ‘perdidos’ en la cancha, como es el caso de Yeison Guzmán, han ganado protagonismo, y ahora son pieza clave en el renacer del Vinotinto y Oro.

Las lesiones, némesis desde la temporada anterior para el cuerpo técnico, también han golpeado al Club. Aunque no todas las noticias en el departamento médico han sido malas. Ejemplo de ello el retorno de Juan David Ríos, deportista que, desde su vuelta a la competencia, ratificó que no solo le gusta lo que hace, sino que de manera especial siente los colores que defiende.

Todavía faltan ajustes por hacer para volver a ver al Deportes Tolima protagonista del rentado nacional, el ‘nuevo grande’ del FCP, pero si se aplican sumando y sin quedar afuera de los ocho, la afición estará tranquila.

Por eso será muy importante sacar un resultado favorable en el Atanasio Girardot, ya que le permitiría a los ‘Musicales’ estar en los puestos de privilegio, y de paso le tomaría más ventaja al ‘Poderoso’, el cual le respira en la nuca desde la casilla 11, con 12 puntos, dos menos que los sumados por los de Ibagué.

Además, es muy importante que Tolima esté en la parte alta de la clasificación, para que así pueda afrontar con mayor tranquilidad su participación en la Copa Conmebol Sudamericana, cuyo estreno por el Grupo D será este Jueves Santo (7:30 p.m.) en Venezuela, ante Academia Puerto Cabello.

Los juegos de hoy

2 p.m: Envigado vs. Caldas

4:10 p.m: Medellín vs. Tolima

6:20 p.m: Equidad vs. Nacional

8:30 p.m: B/manga vs. Millonarios

