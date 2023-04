Nequi y su presencia en la cotidianidad de los tolimenses: su uso es muy constante

En un lapso de tiempo relativamente corto, Nequi ha sabido ganarse un espacio en la cotidianidad de millones de colombianos, y el Tolima no es para nada ajeno a este fenómeno, que representa una manera diferente de acercarse a la banca.

Un proyecto que nació como una propuesta diferente de soluciones financieras con operaciones netamente digitales, se ha ganado un espacio sumamente importante como una plataforma dinamizadora de las economías populares en los diferentes territorios de nuestro vasto país.

Se trata de Nequi, una entidad financiera que bajo el concepto de neobanco, ha estado presente en la cotidianidad de más de 15,5 millones de colombianos, para darles una alternativa de hacerse a una multiplicidad de servicios bancarios.

EL NUEVO DÍA dialogó con María del Pilar Correa, directora de Estrategia y Desarrollo de Nequi, y de esta conversación, se develaron una serie de detalles que determinan la relevancia significativa de esta entidad en el día a día de los tolimenses.

¿Qué es un neobanco y cuál es su dinámica?

El concepto de neobanco viene desde hace muchos años funcionando principalmente en Europa y Estados Unidos, y son estos bancos nuevos que nacen 100 % digitales.

Algunos de ellos no nacen con su licencia bancaria propia y deben usar la de un banco ‘padre’, que para el caso de Nequi, es Bancolombia.

La idea de los neobancos es transformar un poco la relación de las personas con la banca en términos del uso de la tecnología, accediendo a servicios financieros de una forma mucho más fácil, olvidándose completamente del concepto de oficina.

¿Cuál es el rango de edades de las personas que más usan Nequi?

Cuando iniciamos, las primeras personas que empiezan a adoptar estos servicios digitales, casi siempre son los jóvenes, aquellos entre los 18 y 35, casi 40 años, los denominados ‘millennials’, los que tomaron la iniciativa.

Sin embargo, con la pandemia vimos que todo esto cambió. Las personas más adultas empezaron a probar las dinámicas por fuera del efectivo. Los mayores, entre los 60 y 65 años, se arriesgaron a probar estos servicios, por lo que la demografía de Nequi comenzó a cambiar mucho a partir de esta época.

¿Desde que edad se puede acceder a una cuenta de Nequi?

El rango mínimo de edad para tener una cuenta con nosotros es de 13 años, no obstante, las personas menores de edad no podrán acceder a todos los servicios que manejamos. Sí a los más básicos, como al de una cuenta de depósito de bajo monto.

¿Tiene Nequi servicios de crédito?

Sí. Manejamos dos productos de créditos, el ‘salvavidas’ y el ‘propulsor’. Siendo nosotros un neobanco, necesitábamos tener esta solución financiera. El ‘salvavidas’ nació de un experimento de interacción, en el que muchos usuarios nos comentaban cosas cómo ‘es que a la quincena le sobran días’, y entendimos que en la cotidianidad de las personas eran necesarios créditos de bajo monto, entre $100.000 y $500.000.

Luego de dos años con este servicio, ampliamos el crédito ‘propulsor’ para usuarios con otras necesidades. Allí prestamos entre $500.000 y $5’000.000, hasta 24 meses.

¿Qué tanto usan Nequi los tolimenses?

Nos llamó mucho la atención que en el Tolima tenemos cerca de 270 mil usuarios, los cuales mantienen un promedio de actividad superior al 80 %, mucho más alto que el promedio nacional, el cual se encuentra alrededor del 67 %.

Esto nos muestra que las personas que hoy tienen Nequi en el Tolima, ven en este neobanco un gran valor, ya que aparte del uso de la plataforma, tenemos registros de que el 5 % de los usuarios del departamento tienen aquí su cuenta de nómina y cerca del 10 % han usado el servicio de créditos.

¿Cuáles son las actividades de Nequi más recurrentes en la región?

Los tolimenses recurren a Nequi en mayor medida para pagos por PSE. Dentro de las más de 19 mil transacciones que vemos del Tolima, se destacan los pagos administrativos a Gobernación del Tolima y Alcaldía de Ibagué, así como para la Cámara de Comercio de Ibagué.

Otras instituciones que registran un alto grado de transacciones son el centro comercial Multicentro y la Universidad de Ibagué.

¿Se tienen identificados el tipo de comercios que más buscan Nequi?

En Nequi no hacemos una gran identificación de nuestros clientes, es decir, no sabemos si estos son comercios ya que no solicitamos ese tipo de información para el registro en nuestras cuentas.

Pero de acuerdo con el número de transacciones de los usuarios, inferimos que son más de 150 mil comercios en la región los que utilizan nuestros servicios y hemos identificado más de 200 mil puntos de pago en el departamento.

Para nosotros esto es muy importante, no solo que las personas traigan su dinero a Nequi, sino que la puedan usar, y en el Tolima, vemos un territorio con mucho potencial, además, entendemos que estamos resolviendo cosas de su cotidianidad, algo que es uno de nuestros principales propósitos.

Medidas para la seguridad

La directora de Estrategia y Desarrollo de Nequi, María del Pilar Correa, se refirió al tema de estafas que usan el nombre de la entidad para lograr el ilícito.

Correa señaló que una de las campañas en las que más se ha trabajado en Nequi tiene que ver con el autocuidado financiero, por lo que pidió a los usuarios que no compartan sus claves y que cada vez que vayan a utilizar Nequi, lo hagan por medio de la página web oficial del banco o a través de la aplicación.

El 70 % de los usuarios de la pandemia eran personas entre 18 y 35 años, posteriormente se redujo a un 50 %, sin embargo, la población de adultos mayores usuarios de Nequi creció a cerca del 40%.

"Nequi nace para retar la banca tradicional y a aquellos jugadores que llevan muchos años en el mercado", María del Pilar Correa, directora de Estrategia y Desarrollo de Nequi

