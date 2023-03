"Meten hasta ladrillo" Influencers 'pelaron' de los ibaguereños, ¡dijeron de todo!

Como es habitual, en las redes sociales se difunden muchos videos de diversas temáticas. Entre tanto contenido, un clip en particular ha causado indignación y rechazo en los ibaguereños. Dos jóvenes, al parecer oriundas de Medellín, dieron sus opiniones sobre la gente de esta ciudad.

Bajo un Challenge llamado 'Popular Opinion Ibagué', dos influencers, que al parecer vivieron por una temporada en la Capital Musical, mencionaron algunos detalles que habrían percibido en medio de su visita, respecto a la cultura que se maneja y los patrones de comportamiento de los ciudadanos.

Aunque el video es muy corto, las dos jovencitas dejan claro varios puntos negativos que ellas encontraron. Desde gente mentirosa, a gente drogadicta y desde mujeres interesadas a personas que aparentan lo que no tienen. Entre esto y otras cosas mencionaron en el clip, "Viejas agrandadas, más de uno es cacorr* aunque no parezca, son muy infieles, la mayoría aparenta lo que no tiene, el que no tenga esas ñatas usadas, no es de Ibagué, meten hasta ladrillo, hay muchas jóvenes con Suggar Daddy".

El video, como era de esperarse ha causado muchos comentarios entre los internautas, ya que más de uno no está de acuerdo, en que las personas de esta ciudad se rijan bajo estos estereotipos, "Los ibaguereños somos gente berraca, trabajadora y muy alegre, no tenemos que demostrar nada" , entre ese y otros comentarios se han leído en las redes sociales.

Video:

