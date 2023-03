Alcalde de Ibagué reconoce que hay dificultades con la entrega de las piscinas de la 42

El lento avance de obra en este escenario deportivo sigue preocupando a veedores y deportistas.





“Siguen en problemas en el escenario de las piscinas de la 42 con Quinta, sin avances. Más de seis meses y medio del lanzamiento por parte de esta administración, dos lanzamientos de administraciones anteriores y nada...”, así describe Iván Avendaño, representante del colectivo ‘En Ibagué escenarios Deportivos Ya’, el panorama en este espacio deportivo ante su demorada ejecución.

Avendaño mostró su preocupación, por lo que se aprecia en el lugar, pues aunque la obra inició formalmente en agosto, las modificaciones por ahora no son notorias. Preocupa que los deportistas deban pasar otro años sin piscinas dignas para su formación, según el también atleta, en los próximos días se completan ocho años sin las tradicionales piscinas de la Unidad Deportiva de la calle 42.

El pasado 15 de febrero, la veeduría Más Tolima advirtió que la ejecución solo alcanzaba un 5 % cuando según el cronograma debía ir en un 44 %. En ese sentido alertaron que esta sería la tercera Alcaldía que promete la terminación, pero que no lograría entregarlo por sus dificultades.

“Queremos es velocidad en las obras”

Tras tales manifestaciones, el alcalde Andrés Hurtado reconoció que se han presentado serias dificultades en la ejecución de la obra.

Cabe señalar que en su momento, Hurtado sostuvo que en la evaluación de resistencia que se hizo a lo que está construido en las piscinas, se evidenció que algunos pilotes -pieza larga a modo de estaca que se hinca en el terreno para consolidar los cimientos de una construcción- no cumplen lo exigido.

“Yo les dije que muchas veces cuando se inicia el proyecto se tienen muchas dificultades, allí se nos presentaron con la cimentación, se están haciendo o se hicieron los ajustes estructurales necesarios para avanzar en este proyecto, y espero que tome otro ritmo. Yo quisiera que fuera a una mayor velocidad

“Saliendo de la cimentación y saliendo de la estructura de las graderías, vamos a verle otra cara a las piscinas olímpicas”, dijo el mandatario.

Asimismo, señaló que le pidió al contratista destinar un solo frente de trabajo para que trabaje en el vaso de la piscina.

Hurtado reconoció que sí le han llamado la atención al contratista y que por lo mismo prevé que la obra se pueda entregar entre julio y septiembre de este año.

“Estamos trabajando en el vaso, les he pedido, concéntrese en un frente de trabajo exclusivo en el vaso donde tenemos la piscina grande para empezar un avance allí, en las antiguas graderías y vamos a ver cómo eso va cogiendo otra cara. Esperamos que al igual que cuando uno cambia el alcantarillado y no se notó sino hasta cuando está pavimentada la vía, este proyecto tome otra velocidad. ¿Hemos tenido que apretar al contratista? Sí, hemos tenido que apretar al contratista, porque queremos es velocidad en las obras, que se hagan bien hechas, pero que se hagan a la velocidad que debe ser. Espero que esté proyecto lo estemos entregando si no alcanzamos en julio, sea a más tardar en septiembre”, concluyó el burgomaestre.

DATO

El encargado de la obra es la Unión Temporal Unidad Deportiva 2022; integrada por Conyco Proyectos y Desarrollos; Luis Óscar Vargas Ablondano; Alberto Aníbal Sánchez Lemus e Ingeniería JV.

