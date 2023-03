Así se planea el puente elevado de la calle 60 con Quinta de Ibagué

Contenido Exclusivo

En diálogo con EL NUEVO DÍA, la secretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán, explicó cómo será el proyecto y qué puntos del corredor de la carrera Quinta comprenden. La licitación ya se adjudicó.



Ajustes en la movilidad

Con la ejecución de obras, la Alcaldía ya prepara algunos ajustes en la movilidad para los ocho meses en los que habrá cierres en el lugar. En ese sentido, indicó que en las próximas semanas se harán simulacros para que los conductores se enteren por dónde moverse.

-Un primer cierre será sobre la carrera Quinta a la altura de Torreón de Piedra Pintada hasta la calle 64.

-La calle 60 deberá ser cerrada desde la carrera Sexta hasta la carrera Segunda, hasta la cancha de Carrenales.

-El servicio de transporte público que va hacia las comunas Siete, Ocho y Nueve tendrá que desviarse por la paralela, entrar al barrio La Floresta y llegar a la carrera Segunda.

- Para quienes van hacia el centro de la ciudad la idea es que se desvíen en la calle 67, en inmediaciones del conjunto residencial La Alameda y asciendan por la avenida Guabinal. Para el transporte público estos podrán ascender por la carrera 6B, y tomar la carrera Sexta detrás de Multicentro que cambiará de sentido, para agilizar el tráfico.

Sharon Guzmán, secretaria de Infraestructura.

Definido el contratista, repite con la Alcaldía

Este viernes 17 de marzo, pese a las críticas y dudas de algún sector de la comunidad, el proyecto en el que se hace una inversión de $39.630 millones, finalmente fue adjudicado por la Alcaldía de Ibagué al consorcio Puente Carrera 5.

Con un 70 %, está conformado por la empresa BGDSA SAS, cuyo representante legal es Roberto José Gutiérrez Danies, quien también es representante de la empresa Mineros e Ingenieros SAS que tiene el 10 %.

El 10 % restante lo conforma la entidad a nombre de Olaguer Agudelo Prieto, quien no es nuevo para la Alcaldía, pues como si fuera un golpe de suerte, ya hace solo unos meses, a través de otro consorcio, también está cargo de las obras para la construcción para la Ptap Boquerón, obra que compromete recursos por el orden de $26 mil millones con el Instituto Ibaguereño de Acueducto, Ibal.

Los otros dos interesados no cumplieron en términos de experiencia requerida.

En redes sociales, en el Facebook del alcalde Andrés Hurtado se dijo, “el paso elevado de la calle 60 será una realidad en Ibagué. Hoy (ayer) fueron adjudicadas las obras para construir este proyecto que reducirá los tiempos de desplazamiento, pondrá fin a los trancones que se presentan en las horas pico e impactará positivamente al comercio de nuestra ciudad”.

Alcaldía insiste en que solo será una fase

La Secretaria afirmó que por ahora no se prevén más intervenciones en la zona, pues de las tres alternativas que asegura entregó la consultoría, se decidió elegir solo la que le daba vida al puente.

“Esta alternativa es una solución definitiva, es decir, no vamos a dejar obras inconclusas, no vamos a dejar pendiente una sola fase. Si el día de mañana, cuando pasen unos años y volvamos a estar colgados en la parte de movilidad, por cómo crece Ibagué, va a llegar un momento en que esta alternativa también quedará colgada y tendremos que pensar a futuro. Vamos a hacer un puente elevado y no vamos a tocar ningún predio o comercio, exceptuando el predio de Infibagué donde está su parte administrativa”, dijo la funcionaria.

Asimismo, acotó que su intención es brindar movilidad en el sector y entregar el puente, por eso desde ya se trabaja para conocer cuáles son las redes de servicios públicos que atraviesan el sector.

Según la Secretaría de Infraestructura, la calle 60 no tendrá ninguna variación o intervención, seguirán operando las paralelas; sin embargo, con la puesta en marcha del puente, el flujo de vehículos desde la carrera Segunda hasta la Sexta será constante, solo interrumpido por semáforos para permitir el paso peatonal.

DATO

El puente, que tendrá 99 metros de longitud, atraviesa esta parte de la 60 y terminará casi en frente del parqueadero de Panamericana.

8 meses es el tiempo estimado por el Gobierno local para que se construya el proyecto ampliamente anunciado por el mandatario Andrés Hurtado.

La ejecución de obra se prevé que se haga en doble jornada, en el día y la noche.

La Alcaldía de Ibagué analiza la posibilidad de remover o poner unos metros más adelante el semáforo que está sobre la calle 64. Incluso se contempla que en la zona se deban remover los giros a la izquierda.

