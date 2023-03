Ibaguereños denuncian problemas para solicitar o renovar el Sisben

Contenido Exclusivo

Sin este sistema que permite identificar las necesidades y capacidades de los hogares, las personas pueden quedarse sin la cobertura de programas y beneficios ofrecidos por el Estado.







En toda una odisea se convirtió para algunos ibaguereños solicitar la encuesta del Sisben en su hogar, toda vez que, pese a la urgencia de obtener la calificación, rondan denuncias con respecto a la dilatación de las visitas y el poco personal disponible para adelantar dicho trámite.

Así lo advierte la concejal de la Alianza Verde, Linda Perdomo, quien viene desde hace unos días exhortando a la Administración Municipal para que le ‘ponga el ojo’ a este asunto que, en última instancia, perjudica a la población más vulnerable de la ciudad.

“Es preocupante una situación que viene siendo reiterativa y es la demora que se tiene en la contratación de los encuestadores para todo el tema del Sisben. Básicamente, lo que pasa es que la Secretaría de Planeación no tiene una ‘planeación’ y organización sobre estos procesos, por lo que finalmente quien se afecta es el ciudadano del común, porque pasa enero, febrero, marzo e incluso abril y mayo, sin encuestadores y sin poder abordar estos temas”, aseguró la cabildante en conversación con esta redacción.

La situación requiere peculiar atención, toda vez que sin este sistema que permite clasificar a los colombianos de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos, son muchos los potenciales beneficiarios de programas sociales en la ciudad, los que se quedarían sin recibir la ayuda estatal

Martha, una señora de la tercera edad, comenta que son varias las peripecias que ha tenido que sufrir por este asunto y muchos los trámites que, en vano, ha realizado para que los hombres identificados con chalecos y carné de la Alcaldía de Ibagué efectúen la visita que le permita acceder al subsidio de Familias en Acción. “Ahorita todo se mueve por el Sisben. Donde quiera que uno vaya le piden eso, por lo que no me parece justo que cada rato que vengamos nos digan que no hay quién vaya a la casa a hacer encuestas”, agregó.

Por su parte, abundan casos como los de José, (lo llamaremos de ese modo), quien pese a necesitar el programa de asistencia social ‘Adulto Mayor’ para su sostenimiento económico, no ha podido recibirlo, puesto que desde hace meses lleva esperando a los encuestadores.

De acuerdo con Perdomo, este no es un inconveniente reciente, sino que, por el contrario, se remonta a pasadas administraciones, lo que no excusaría al municipio, en todo caso, de tomar acciones.

“Eso ha pasado con todas las alcaldías, pero nosotros desde el año pasado le solicitamos al secretario y al señor alcalde para que se revise la posibilidad de tener un grupo base de encuestadores que hagan parte de la planta provisional de la alcaldía. (...). Y es que el Gobierno Nacional inició diciendo que todos los programas sociales van a ir dirigidos a personas que necesariamente tengan una clasificación baja del Sisben”, aseveró la cabildante.

Autoridades responden

Pese a lo dicho por la concejal, el director de Planeación del Desarrollo, Carlos Javier Cerón, aseguró que se vienen asistiendo a los ibaguereños en pro de no dejar perder los auxilios que requieren de este registro, con la metodología IV.

“Se está atendiendo directamente a los clientes y potenciales beneficiarios de los subsidios del Gobierno Nacional como ‘Mi Casa Ya’ y estudiantes de la Universidad del Tolima a quienes les están exigiendo el Sisben. En nuestras instalaciones brindamos un trato digno a quienes solicitan no solo el trámite de encuesta nueva, sino inclusiones, modificaciones, retiros, de manera cada vez más ágil, una vez realizada la encuesta, ocho días después aparece la clasificación”, dijo el funcionario.

Además, agregó: “el alcalde Andrés Fabián Hurtado ha hecho un esfuerzo importante para fortalecer el proyecto del Sisben; para esta vigencia hay más de $1.200 millones para garantizar la operatividad y el cumplimiento de las encuestas que hay por demanda. Se dispone de un equipo operativo compuesto por coordinadores, supervisores y encuestadores, quienes realizan la labor de campo. Adicional al equipo jurídico y técnico que garantiza la buena operación”.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS

¿Necesita sacar el pasaporte en Ibagué? Avíspese y agéndese para este fin de semana

El IBAL respondió a comunidad de la Arboleda Campestre: ¿Cómo está la situación ahora?

Alcaldía de Ibagué entrega el ‘último respiro’ al contratista de las piscinas de la 42