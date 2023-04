En deuda con la zona rural: piden mayor celeridad en obras

En el Concejo de Ibagué se criticó la demorada gestión del Municipio para cumplirle a los campesinos de la ciudad. Preocupa la no ejecución de los recursos que se autorizaron bajo empréstito.



Varios concejales de Ibagué criticaron la gestión de la Secretaría de Desarrollo Rural por una aparente nula acción para poner a andar proyectos que beneficien a los campesinos y no emprender de manera más ágil, acciones que en su momento se dijeron eran necesarias para el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

El concejal Eduard Toro, citante al debate, recordó que para este vigencia el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural supera los $25 mil millones, pero la ejecución es mínima, asimismo indicó que es una “vergüenza” que la inversión aprobada para varios proyectos a través de un empréstito hasta ahora esté rindiendo frutos o que en el peor de los casos aún no se ponga en marcha.

“$6.800 millones para la compra de maquinaria amarilla para la zona rural, pasaron dos años y fue una vergüenza porque no se compró la maquinaria y los campesinos en la inmunda en la zona rural, taponados, desorientados”, dijo el cabildante quien acotó que en solo empréstitos se han aprobado más de $15 mil millones para zona rural y que la falta de competencia de la cartera no ha dejado que se pongan a andar los proyectos.

Toro indicó que según el portal web Al Tablero, muchas de las metas que la Secretaría asegura que ha cumplido al 100 %, en el portal ni siquiera coinciden con la realidad. “hablémonos con la verdad y ahí sí podemos avanzar”, expuso.

Sin ejecutar los recursos

En medio de la exposición, desde la Secretaría de Desarrollo Rural se explicó que la cartera tiene recursos que ascienden a los $15.441 millones producto de empréstitos, los recursos comprenden la construcción de placa huellas, gasificación rural y la compra de maquinaria.

Sin embargo, con el tema de gasificación rural solo hasta hace unos meses se arrancó la firma del convenio con la empresa Gas Unión y en el tema de la construcción de placa huellas, hasta hace poco se hizo la selección de las veredas rurales. Se prevé que sean 100 veredas intervenidas, pero el proyecto no despega. A los cabildantes les preocupa que arranque la ley de garantías y no se suscriba ningún convenio.

“La voluntad de esta administración fue nublada por el despotismo, la politiquería, incurrieron en el abismo del egoísmo y el único afectado fue la comunidad, especialmente el sector rural. Es inconcebible que el dinero que aprobó este cuerpo colegiado esté en los bancos, no se están ejecutando obras cuando se tuvo la voluntad”, sostuvo el concejal Orlando Rodríguez

Pedro Mora en su intervención sostuvo, “hay un retardo a la hora de hacer las ejecuciones presupuestales, eso en lo público es condenable, es delicado, porque eso tiene sus consecuencias”.

¿Y la maquinaria nueva?

En medio del debate, uno de los temas de discusión fue, que pasados dos años desde que se aprobó un empréstito por parte del cabildo por $60.000 millones y en donde se destinaron $6.800 millones para maquinaria amarilla, la Administración municipal no hubiera adquirido los vehículos necesarios, pese a la clara necesidad de los mismos.

El concejal Arturo Castillo, reseñó, “no es justo que los campesinos no tengan maquinaria cuando ahí está la plata. Unos porque no tienen plata y otros porque no quieren gastarla, entonces, pienso que tenemos más alcalde que funcionarios”, dijo Castillo.

También lo cuestionó Jaime Tocora, “hay algo lamentable, acá se dan unas discusiones, avanzamos de manera significativa en temas como la compra de maquinaria amarilla (...) y quien no ha respondido es la Administración municipal. Hace más de dos años se aprobaron más de $6 mil millones para compra de maquinaria y la realidad es que la maquinaria que se iba a comprar hace dos años con esos recursos hoy en día debe ser modificada o díganme si no nos afecta el precio del dólar. La respuesta a la ruralidad es que hace dos años el Concejo dio las garantías y la Administración fue la incapaz, incompetente a la hora de comprar esas máquinas”.

Voces de la comunidad

Óscar Guarnizo, presidente JAC El Retiro

Me voy con gran preocupación porque se han aprobado proyectos, pero no se han llevado a cabo en el territorio, nos han tenido de reunión en reunión, nos hacen llenar formularios y peticiones pero no los volvemos a ver.

Habitante del sector rural:

Nos valemos de lo que trae el campesino, es triste que los citadinos sigamos en ese marasmo, en esa deuda política con el campo.

