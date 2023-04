A ibaguereña le robaron 40 millones y un carro, estafada por el propio novio: la engañó y se voló

Contenido Exclusivo

Como si se tratara de la historia del estafador de Tinder, pero esta vez en Ibagué, una joven vive una pesadilla.

Una joven de 32 años, vive por estos días una verdadera pesadilla en Ibagué, presuntamente al ser víctima de la estafa de un sujeto que se habría aprovechado de ella y del amor que nació en medio de una relación.

La historia recuerda al sonado caso del Estafador de Tinder, quien contactaba personas por esta app para sacarles provecho en lujos y dinero. A la ibaguereña, que no revela su identidad por temor a represalias, al parecer le sucedió lo mismo y ahora está endeudada de forma astronómica debido a que, según contó a El Nuevo Día, confió en la buena voluntad del señalado.

La historia de estafa

De acuerdo a la denunciante de 32 años, la persona que la estafó se identifica como Camilo Alejandro Peña, y se conocieron por Facebook el año pasado. “Me contactó en mayo por Facebook, estaba interesado en un apartamento que yo iba a arrendar. Finalmente, pues no lo tomó y ahí seguimos hablando, se acercó a mí de una manera sentimental y me propuso un negocio”, expresó la joven en exclusiva para esta redacción. Lea también: Joven DJ ibaguereña en líos: la acusan de ladrona y estafadora, ¿qué pasó?

Los meses pasaron y, como toda relación, creció la confianza que la ibaguereña depositó en él, hasta el punto de convencerla de emprender un negocio de luces led traídas de China, para lo cuál debían hacer una gran inversión de acuerdo a lo que la joven denunció.

“Era de iluminación led y productos navideños para traer de la China. Yo hice un crédito para poder iniciar en el negocio, me mostró que era un negocio rentable, yo hice el crédito en el banco, nunca se vieron resultados de el negocio, nunca me mostró como tal la bodega”, narró con angustia.

El crédito fue de 40 millones de pesos, dinero que no ha vuelto a ver la luz del día, indicó la ibaguereña; de acuerdo a su testimonio, el sujeto se desapareció con el dinero y, como si esto no fuera poco, aseguró que le robó un carro que él mismo le hizo comprar (un Renault Kwid blanco 2023).

“Aparte de eso, para el negocio que para transportar algunos de los productos bien y todo eso, se necesitaba un carro. Entonces yo caí y saqué un carro, él tiene en este momento el carro. Está perdido, me tiene bloqueada, no sé nada del tipo. No me responde ni por el crédito, ni por el carro ni por nada”, añadió la joven. Lea también: Pasa en Ibagué: se encadenó por más de 12 horas ante agencia de viajes por presunta estafa

Como el sujeto desapareció con el dinero y el carro, la denunciante manifestó que lo tuvo que demandar ante la Fiscalía por estafa el pasado mes de marzo después de no volverlo a ver desde enero de este año.

Sobre el supuesto estafador

La joven denunciante aseguró que en el perfil de Facebook del hombre, asegura que es abogado, sin embargo, no sabe si es un dato cierto, tampoco sabe donde vive o donde está e incluso, ahora duda si realmente Camilo Alejandro Peña es su verdadero nombre.

Facebook del supuesto estafador. Suministrada por la denunciante.

“Por redes no lo he podido encontrar. El tipo dice que es abogado, pero pues realmente no sé si sea abogado o sea una estafa o fachada para haberse aprovechado de mí y todo ese tema económico (…) se puso la demanda por estafa por el tema del crédito y del vehículo, eso está en la Fiscalía”.

Finalmente, la angustiada joven hizo el llamado para que el sujeto aparezca.

“Yo necesito que aparezca, que me responda, que de la cara, no sé donde ubicarlo, no sé dónde vive porque lo conocí por redes y nos veíamos acá en Ibagué. Sé que tiene un apartamento en Bogotá según lo que mostraba en las fotos, pero realmente es como si se hubiera esfumado, lo único que tengo es el nombre de él y el celular”, indicó.

Su usted reconoce a esta persona, puede escribir a las redes de este medio para avisarle a la joven cualquier detalle que le pueda servir y esclarecer la situación.

