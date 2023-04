Pasa en Ibagué: se encadenó por más de 12 horas ante agencia de viajes por presunta estafa

Contenido Exclusivo

Más de 12 horas permaneció una mujer encadenada en una de las sedes de una empresa turística de Ibagué. Según el testimonio de ella, quien solicitó la reserva de su identidad, una colaboradora de la compañía le estafó en más de cuatro millones de pesos.



La ciudadana, natural de los Llanos Orientales y quien reside hace unos meses en La Musical, contó que en febrero de este año acudió a On Vacation, en busca de unos tiquetes dobles para viajar a Chile.

“Llegué a la oficina del centro comercial La Quinta. Me atendió una mujer que portaba el uniforme de la empresa, llamada Yadira González. Yo llevaba el dinero en efectivo, pero me mandó para una entidad bancaria dentro del mismo centro comercial. Me dio un número de cuenta y yo consigné”, dijo.

Agregó, que cuando fue a reclamar los tiquetes de avión, la vendedora le dijo que por un error en el sistema debían reprogramar el viaje. La nueva fecha quedó para el 27 de marzo, pero la vendedora no volvió a darle la cara.

“Empecé a sospechar. Iba a la oficina y nadie me daba razón. En medio de la angustia decidí encadenarme, pero ellos se lavan las manos diciendo que la culpable fui yo por haberle consignado a la vendedora. Ellos dicen que no venden tiquetes aéreos sino planes turísticos en los hoteles de ellos”.

¿Qué dice la empresa?

Ante la presencia de medios de comunicación, una empleada de la empresa indicó que la señora no firmó ningún contrato con On Vacation: “Nosotros no vendemos tiquetes aéreos, vendemos estadía en nuestros hoteles. Ella no consignó a la cuenta de la empresa. Además, la vendedora ya le devolvió un millón de pesos”.

Le tocó retirarse

Luego de más de 12 horas de huelga, a la mujer le tocó irse. La Policía le recomendó que se retirara del lugar. “Ya instauré la denuncia en la Fiscalía contra la vendedora. Gasté mis ahorros. Me dañaron las vacaciones, además en Chile ya había pagado cinco millones de pesos en el alquiler de un apartaestudio. Al parecer hay más víctimas, pero les da miedo hablar”, añadió.

Señaló que precisamente por temor a una estafa, no compró los tiquetes de manera virtual. “Preferí venir a una empresa reconocida y verme cara a cara con la vendedora, pero vea. Espero que la Fiscalía actúe”.

