Famoso local de trampolines en Ibagué responde tras accidente con niño que se fracturó

La propietaria del negocio dio su versión de los hechos.

El pasado 22 de agosto, El Nuevo Día y Q’Hubo Ibagué publicaron la denuncia de un padre de familia que vivió un momento de angustia con su hijo en un popular sitio de trampolines en Ibagué. El menor se encontraba en el establecimiento cuando se cayó y se fracturó el brazo.

Según el denunciante, el administrador del negocio le dijo que no contaba con la póliza para cubrir la atención médica del niño. “A eso de las 4:30 de la tarde me llamaron. Mi familiar me dijo que el niño se había caído y fracturado el brazo. Yo llegué y curiosamente, el establecimiento tenía todos los documentos vencidos, hasta el Registro de Cámara y Comercio. Llamé a la Policía y sellaron el local (…) Hasta hoy (ayer) operaron al niño. En el centro médico me dijeron que si el establecimiento hubiera tenido la póliza, la cirugía se había llevado a cabo el mismo domingo. Es preocupante que empresas como estas, donde ingresan tantos niños, no tengan los documentos al día. Además, al parecer, el centro comercial tampoco está pendiente que cumplan las normas”, refirió el hombre.

Sin embargo, toda historia tiene dos versiones.

Esto responden los propietarios del negocio

En diálogo con la propietaria del negocio de trampolines, explicó que las cosas no fueron así y que posiblemente las autoridades se excedieron en los castigos que le impusieron al local, puesto que fue sellado por cinco días y además, les dieron una multa.

De acuerdo a la mujer, ellos sí cuentan con la póliza para accidentes, solo que esta no funciona como el padre de familia pensaba. “el señor estaba enfadado porque necesitaban hacerle un procedimiento (al niño) y la EPS lo cubría pero había que hacer autorizaciones para eso. Lo que yo les dije es ‘claro que vamos a responder, pero el seguro lo que hace es esperar a que se les hagan todos los procedimientos pertinentes en la EPS y al final el cliente entrega historia clínica, dictamen médico, etc., y la aseguradora se hace responsable de los gastos, ese es el conducto regular”, explicó la propietaria del local de trampolines.

De acuerdo a lo que contó, los clientes afectados pensaban que el seguro funcionaba como un SOAT y que el menor debía ser atendido cubierto por la póliza, pero no es así. “Todos los parques temáticos en Colombia tenemos esta póliza extracontractual civil”, añadió.

Por otro lado, aceptó que desafortunadamente tenían el registro de Cámara de Comercio vencido, por lo que aceptaban el castigo impuesto, pero todos los demás seguros estaban al día y aún así, las autoridades que atendieron el caso los ignoraron: “Los policía llegaron, pidieron documentos, la Cámara de Comercio sí estaba vencida (…) el policía que llegó acá negó el registro sanitario y sí lo tenemos, negó bomberos y lo tenemos, entonces eso fue muy preocupante, que coloquen esas cosas ahí en el dictamen. Decidieron colocarle multa 4 al administrador, y yo llamé a los policías para preguntarles si podían ponerle esa multa al administrador y no al negocio, entonces ellos dijeron ‘no, esa multa va al establecimiento’. Así mismo, se dio la suspensión por cinco días”, indicó la propietaria.

También comentó que hubo muchas irregularidades cuando fueron a la inspección de policía de la zona para llevar los documentos al día con Cámara de Comercio ya renovada, pues ninguna inspectora los quiso atender. Finalmente, el miércoles los atendieron y les informaron que debían pagar la multa y cumplir la suspensión de actividades.

