Fuerte ‘jalón de orejas’ al personal de urgencias de una reconocida clínica de Ibagué

La Secretaría de Salud del Tolima, hizo un fuerte llamado de atención al personal de las urgencias de la Clínica Nuestra en Ibagué, después de realizar una visita sorpresa.

Llamado de atención por debilidades en el servicio

La Secretaría de Salud del Tolima, sorprendió este martes en la noche, tanto al personal de salud como a los mismos usuarios del servicio de urgencias de la Clínica Nuestra en Ibagué, con una visita que evidenció lo manifestado por una denuncia que alertó de la situación a la gobernadora Adriana Magali Matiz, según la cual, allí había "Un pésimo servicio con demoras extremas de atención para una menor de edad con signos de dengue".

Desde la cartera de Salud, dieron a conocer que efectivamente la secretaria, Katherine Rengifo, llegó al lugar con su equipo de trabajo y “evidenció grandes debilidades que colapsaron el servicio”.

Durante la visita, evidenciaron debilidades en el servicio de urgencias.

"Si yo no tengo la capacidad de manejo, yo no acepto pacientes", le dijo la secretaria de Salud a uno de los médicos de turno al verificar la atención a una menor de edad en el lugar. "Yo necesito que me defina si la niña puede recibir el manejo integral aquí o le decimos a la EPS que la ubique en otra institución", agregó la funcionaria.

Rengifo se refería a la paciente de la denuncia, que se encontraba en el lugar con sintomatología por dengue, sin toldillo, sin retorno adecuado de líquidos. "Nuestro deber como Secretaría de Salud Departamental, es velar porque todos los pacientes que lleguen a las IPS reciban una atención humanizada, oportuna y con calidad", enfatizó.

“Paciente tirada en la calle, camine y le muestro"

Fueron las palabras de la secretaria de Salud del Tolima a uno de los médicos, para enseñarle a una paciente tirada en la calle, afuera de la clínica: "Díme si acá la podemos atender", agregó la funcionaria, cuando ni el mismo personal de la salud lo podía creer.

"Mira la señora, está tirada en el suelo. Una persona que esté tirada en el suelo en una clínica debe de doler, mujer", fueron las palabras de la funcionaria mientras los enfermeros levantaban a la paciente y la acomodaban en una silla de ruedas.

Ante la situación presentada y con el número de quejas halladas, la Secretaría solicitó un plan de contingencia para evacuar el servicio y así garantizarlo a los usuarios.

Gobernadora del Tolima: Las visitas continuarán y se hará un control efectivo

Ante lo sucedido, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, fue clara y expresó que “desde la Secretaría de Salud vamos a ejercer nuestra competencia de inspección, vigilancia y control, para garantizar la atención que merecen los tolimenses”.

Indicó que la directriz es clara y es “ante cualquier falla”, se ejercerán los controles con una Secretaría de Salud del Tolima activa, con un cronograma estricto de visitas que velará por una buena prestación de los servicios para toda la población, pero en especial para los niños, niñas y adultos mayores.

Dijo la Gobernadora, que ante estos hechos, se hace un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, para que hagan presencia y junto a ellos se realice un control permanente y efectivo.