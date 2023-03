A la cárcel presunto responsable de la muerte del cuñado del concejal de Ibagué

Contenido Exclusivo

En medio de labores de verificación de antecedentes por parte de la Policía del Tolima, fue detenido un sujeto señalado de ser el presunto asesino del líder José Andrés Velásquez Medina, cuñado del actual concejal de Ibagué, Julián Andrés Serna Ruiz. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de septiembre del 2021.



Presentó documento falso

En el momento en que uniformados de la Policía del Tolima le solicitaron una requisa y el documento de identidad a un hombre en Villarrica, este presentó una cédula falsa. El individuo identificado como Luis Gutiérrez Salgado se escondía de las autoridades debido a que lo buscaban por el delito de homicidio. Al parecer, pensó que con el documento falso podía evadir su responsabilidad.

“Una persona se identificó con una cédula que al parecer era falsa. Nuestras autoridades de Policía Judicial logran establecer la novedad y lo capturan en primera instancia por falsedad en documento público.

“Luego, al verificar los antecedentes se logra establecer que presuntamente (la) persona está inmersa dentro de un homicidio que ocurrió en septiembre de hace dos años”, dijo el coronel Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, comandante de la Detol.

José Andrés Velásquez era líder en San Antonio.

El homicidio

Según el coronel de la Detol, la principal hipótesis del asesinato es problemas pasionales. “También tenía orden de captura por porte ilegal de armas de fuego. Se dejó ante la autoridad competente y fue cobijado con medida de aseguramiento intramural. El hecho ocurrió en Playarrica, San Antonio, y al parecer, fue por intolerancia y unas pesquisas especiales de relaciones sentimentales”, dijo Cepeda Cifuentes.

José Andrés Velásquez fue asesinado con arma de fuego en la vereda La Librada del corregimiento Playarrica, jurisdicción de San Antonio. El hombre de 37 años alcanzó a ser llevado a un centro de salud con una herida en el hombro izquierdo.

En su momento, en el sector comentaron que la muerte de José Andrés ocurrió por temas pasionales, pues presuntamente hacia las 5 de la madrugada de ese día, encontró a su compañera sentimental con un hombre conocido como Luis, tomó un cuchillo e intentó agredirlo, pero su contendor sacó un arma de fuego con la cual le causó la muerte.

Ante la noticia de la captura, el concejal Serna Ruiz manifestó que espera que la ley esclarezca los hechos: “Esperamos que las autoridades hagan lo pertinente y que los jueces hagan la labor lo más transparente posible, donde se dé un juicio en el que se pueda condenar al homicida de mi cuñado”, dijo el cabildante, quien aseguró que fue en medio de hechos confusos.

“El asesino va directamente a la finca de mi cuñado a buscar problemas. No puedo dar más información que no me consta, pero así lo manifiesta la familia. Deja a tres hijos huérfanos de padre, es una situación difícil para toda la familia, la gente lo quería muchísimo, para navidad siempre hacía la novena, era representante de los aguacateros de la región”, dijo.

El hombre fue enviado a la cárcel.

Dato

Según el concejal Julián Serna, el detenido es cuñado del alcalde de Villarrica y fue enviado a un centro penitenciario de Chaparral.

