“Voy a mat*ar comerciantes”: ‘sin pena ni gloria’ narco amenaza desde la cárcel con ‘tumbar’ personas

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, también conocido como "El Negro Ober", es un narcotraficante colombiano que ha sido señalado como uno de los líderes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas en la región de Bajo Cauca, Antioquia, Colombia.

Según informes, esta organización criminal se dedica al cultivo, producción y distribución de drogas ilícitas, y también está involucrada en otros delitos como la extorsión y el secuestro.

El Negro Ober ha sido objeto de varias operaciones por parte de las autoridades colombianas en los últimos años, y se encuentra en la lista de los delincuentes más buscados en Colombia. En el 2021, fue capturado en una operación conjunta entre las autoridades colombianas y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Sin embargo, su nombre empezó a sonar a nivel público cuando en las últimas horas, producto de la judicialización de su mujer, Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias Johana o Vanesa, amenazó con cometer atentados contra comerciantes en varias ciudades del país, toda vez que, en su concepto, la mujer nada tendría que ver con sus negocios delincuenciales.

“A mi mujer no la van a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada”, dijo.

Lo que llamó la atención de la ciudadanía, fue que las palabras amenazantes se dieron cuando el hombre se encontraba en una cárcel que, a concepto de los cibernautas, parecía su propia casa, ya que en la misma se le puede observar comiendo tranquilo, fumando cigarrillo y con acceso a celulares.

“Si a ustedes no les importa coger a gente inocente mía, como mi esposa, a mi tampoco. Yo sé que a ustedes les da igual que yo mate a un policía, por lo que les voy a matar comerciante por comerciante, en San Martín, Villavicencio, San Andrés, Soledad y Barranquilla, porque lo que está quieto se deja quieto”, aseveró el Negro Ober.

