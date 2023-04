Madre de Ana Sofía pide desesperadamente ayuda para encontrar a su hija: lleva tres días sin saber de ella

Se trata de Ana Sofía Alarcón Tangarife, quien cayó al afluente el sábado 8 de abril en la vereda El Corozo del municipio de Santa Isabel. No se ha conocido el paradero de la menor, la han buscado por diferentes puntos de la zona y no se ha dado con su ubicación.

Luz Adriana Tangarife, madre de la joven, hace un llamado desesperado a las autoridades locales y a la comunidad para que le ayuden con la búsqueda. Los familiares manifestaron que desde que se reportó la emergencia, la Defensa Civil, seccional Tolima, ha explorado la zona, pero se ha hallado alguna pista de la joven.

La angustiosa madre pide a las alcaldías tanto de Santa Isabel, como de los municipios cercanos, Lérida y Venadillo, más asistencia en su caso. De igual manera, le parece pertinente que un equipo de búsqueda avanzada.

La mujer afirmó que desde la Alcaldía de Santa Isabel les prestarán un dron que utilizará un familiar para examinar minuciosamente el territorio, a través de vídeo.

Ana Sofía fue vista por última vez a la orilla del río La Yuca, sus familiares no entienden cómo cayó al agua, pues no había ninguna creciente súbita, como se consideró en un principio.

“La niña estaba ahí y de un momento a otro, no sabes qué fue lo que pasó, no había peligro para que ella se cayera ni nada… pero cayó al agua y ahí no la volvieron a encontrar”. dijo la madre.