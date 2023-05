Contratista de la Gobernación denunció daño de vehículo: detalles de la agresión

En video quedaron registrados los momentos en los que un contratista de la Gobernación del Tolima, identificado como Juan Camilo Vargas fue a retirar un vehículo inmovilizado y, según su versión, tras reclamar por daños en el automotor, se iniciaron agresiones en su contra por parte de los encargados del parqueadero que corresponde a los patios de la Secretaría de Movilidad. Empujones, provocaciones e insultos homofóbicos hacen parte de las imágenes.

“Sáqueme ese carro”

De acuerdo con lo informado por Juan Camilo Vargas, el miércoles 17 de mayo, el automóvil de su padre fue inmovilizado y llevado por funcionarios de la Secretaría de Movilidad al parqueadero Benitez, ubicado en la carrera Tercera con calle 29, del barrio Claret.

Sin embargo, para sorpresa del joven, al momento de acudir para retirar el carro, se dio cuenta de que había daños en el switch, razón por la que al encender el vehículo, las llaves no funcionaron y también el timón presentó daños. Vargas indicó que tras reclamarles a los encargados, empezaron las agresiones en su contra.

En un video compartido por la emisora Ondas de Ibagué, se observa a dos hombres airados, quienes empujan al joven para sacarlo del lugar, a la par uno de ellos, vocifera amenazas e insultos de tipo homofóbico contra el abogado, quien labora para la Dirección de Rentas del Departamento, acusándolo de presuntamente haber empujado a una mujer que está encargada del parqueadero.

“¡Tóquela! ¿Por qué no me inicia usted? Así le enseño a respetar a una mujer, loca hijuep…”, le grita un hombre, quien al parecer sería el hijo de la mujer que señala a Vargas de haberla agredido minutos antes, situación que el jurista negó tajantemente.

“La señora me empujó. Yo le decía que no me empujara. Al tener roce verbal con ella, empezaron a agredirme el hijo y el esposo, ya que todos son una familia y luego me sacaron el vehículo de manera arbitraria con el fin de no responder por los daños”, detalló el contratista.

Vargas, señaló que en medio del forcejeo estas personas le dañaron la camisa, aseguró que presentará el caso ante la Fiscalía General de la Nación.

Dieron su propia versión

Según palabras de la mujer que aparece en el video, las acusaciones de daño por parte de Juan Camilo Vargas serían falsas. La ciudadana asegura que todo fue un malentendido y que el reclamante intentó arrancar el vehículo con la llave equivocada. “No estamos exentos de provocar algún daño, pero pagamos. ¿Para qué publicar esa situación? El señor de camisa blanca me agredió, por eso los muchachos salieron en mi defensa”, dijo la mujer, quien aseguró que el parqueadero tiene imágenes de la supuesta agresión del contratista hacia ella. Pero estas no se han conocido.

