Hombre que por poco toma fatal decisión en la Variante se desahogó: habría herido a su novia

Del otro lado de la baranda y con parte de su cuerpo colgando permaneció un integrante activo del Ejército Nacional en el puente de La Variante.

Tenía la intención de atentar contra su existencia; por fortuna, los organismos de socorro, autoridades y los Sheriff lograron rescatarlo de las ‘garras de la muerte’.

Sobre las seis de la mañana del miércoles arribó a la imponente estructura, el miembro del Ejército Nacional identificado como Luis Fernando Yara Yate, cruzó las barandas de seguridad del ‘puente de la vida’ y en estado de alteración habría amenazado con saltar al vacío. Los ‘Sheriff’ intentaron persuadirlo al igual que cuadrantes de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Asimismo, unidades del Cuerpo de Bomberos Oficiales acudieron al llamado ya que requerían acciones para salvar al militar junto a personas de la Secretaría de Salud. Presuntamente, Yara Yate conocido como ‘El Costeño’ reaccionó de esta manera por una infidelidad de su pareja sentimental.

En el lugar, el hombre habría mencionado que al encontrar a su compañera con otro individuo hizo que reaccionara de manera violenta contra ella hiriéndola con un arma blanca. Tras haber cometido el hecho, este se desplazó a La Variante.

Por cerca de cinco horas, quienes estuvieron en el sitio persuadieron a Yara Yate, hasta que en medio de una acción valerosa, los organismos de socorro lo rescataron: “Para este rescate nuestras unidades de bomberos realizaron el corte de la estructura metálica y paso a seguir la persona fue trasladada a un centro asistencial con el acompañamiento de la Secretaría de Salud y el Ejército Nacional”, refirió Jessica Lucila Salcedo Perdomo, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo.

Se conoció que ‘El Costeño’ recibió atención profesional en la Unidad de Salud Mental de la USI del barrio Ricaurte.

“Lamentamos este tipo de hechos en la Ciudad. Esta vez la persona no se lanzó al vacío, pero hacemos el llamado para que se refugien en las personas más cercanas o acudan para solicitar ayuda psicológica para no sentirse solo o no tomar medidas definitivas”, manifestó Salcedo Perdomo.

Líneas de ayuda

Recuerde que si usted, algún familiar, conocido o amigo tiene problemas de salud mental puede llamar a las líneas de atención 123, y al Whatsapp 3177012061, donde personal de la Secretaría de Salud Municipal le brindará ayuda. Por su parte, la cartera de salud departamental tiene habilitado el número de celular 3186072341 para lo pertinente.

Casos como depresión, ansiedad, preocupación entre otros problemas de salud mental son atendidos por personal capacitado. Usted no está solo.





Cifra: 24 años de edad, tiene Luis Fernando Yara Yate.

DATO

Luis Fernando Yara Yate duró aproximadamente cinco horas amenazando con lanzarse del puente.

DATO

Uno de los Sheriff indicó que algunos policías no dejan que realicen las acciones voluntarias para evitar muertes desde el puente y los “atropellan”, porque les “impedimos el cruce de las personas, nosotros lo que impedimos es que las personas se hagan daño”.

