Murió Maygor, el jovencito arrollado por una volqueta en Ibagué cuando iba en bicicleta

El fiel hincha del Deportes Tolima no resistió al terrible accidente.

Maygor Stiven Berbeo, el joven que hace 15 días sufrió un accidente de tránsito cuando iba en bicicleta por la vía hacia San Bernardo, zona rural de Ibagué, falleció. Hoy, familiares y amigos le darán el último adiós.

Desde el momento del siniestro, el pronóstico de su salud del joven fue crítico ya que sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque la familia Berbeo oraba para que un milagro levantara a Maygor de la cama de cuidados intensivos en la que permanecía, el lunes, sus signos vitales se apagaron.

“Tu me dijiste que nunca me ibas a dejar sola, que siempre me ibas a proteger. Que siempre serias mi protector y mi cuidador. Por favor, vuelve conmigo que te necesito. Tu sabes que yo vivo es de tu respiración y veo por tus ojos. Por favor, te necesito”, expresó una pariente de Maygor.

Es de recordar, que el conductor de una volqueta estuvo involucrado en el siniestro. Al día siguiente del accidente, la familia de Maygor pidió ayuda en redes sociales para dar con el paradero del conductor ya que hasta ese momento no habían podido contactarlo.

El siniestro

El hecho ocurrió la tarde del martes 8 de agosto en la vereda La Helena, zona rural de Ibagué. Según testigos, el muchacho iba en una bicicleta, al parecer haciendo acrobacias, cuando una volqueta lo arrolló.

Maygor, que vestía una sudadera negra y un buso blanco, quedó a un costado de la vía cerca al sardinel. A pocos pasos quedó el ‘caballito de acero’.

Residentes del sector y conductores lo auxiliaron mientras llegó una ambulancia y lo trasladaron de urgencias a Medicádiz.

Aunque al centro médico ingresó como N.N , debido a que no llevaba documentos de identidad, horas después los parientes arribaron a la Clínica.

Al parecer, los familiares de Maygor se dieron cuenta de la noticia a través de imágenes compartidas en redes sociales.

Cifra

13 días permaneció el joven en cuidados intensivos.

Dato

La misa de exequias del joven se llevará a cabo hoy a las 3 de la tarde en la parroquia María Auxiliadora situada en el barrio Cádiz. El cuerpo será inhumado en el Cementerio San Bonifacio.

