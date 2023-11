Hoy la Policía Nacional celebra sus 132 años. La Institución que vela por la seguridad de los colombianos guiada por Dios, no pasará en alto esta fecha, pues cumplieron más de un siglo consolidando la convivencia y la seguridad delos colombianos.

Con una variada agenda, la Policía Metropolitana de Ibagué junto a la Policía del Tolima celebrarán los 132 años, eventos que iniciarán hoy y durarán una semana.

De acuerdo con las autoridades, son 132 años más fortalecidos y de trabajo arduo desarrollado sin parar uno solo día desde que fue fundada la Policía Nacional. La implementación de una Institución surgió bajo la premisa de enfrentar con determinación a aquellos que, a través de conductas contrarias a la convivencia y a la ley, pretenden arrebatarles la tranquilidad a los habitantes de Colombia. Con el paso de los años, el profesionalismo de sus integrantes y el compromiso han llevado a consolidar a la Policía como una fuerza que no solo se rige por las leyes colombianas, sino que ha sido una mano amiga de las comunidades.

"Campesinos, indígenas, raizales, afros, mulatos y ROM, conforman esta Institución diversa, cercana a la ciudadanía, eficiente y efectiva en la protección de los derechos y las libertades, así como en la exigencia en el cumplimiento de los deberes que nos fortalecen como nación.



Prevenir, disuadir y luchar contra el delito, con conocimiento y técnica policial, caracteriza a los policías de Colombia, quienes actúan con paciencia, prudencia e inteligencia para servir a la comunidad", informó la Policía Nacional.

Con el paso de los años, la Policía Nacional se ha ido transformando y ha dispuesto todas sus capacidades humanas, tecnológicas y logísticas como contribución a la consecución de una paz total y duradera que fortalezca el desarrollo de este país.



"El patrullar de un policía extiende la presencia de la autoridad hacia cada rincón de Colombia, abraza al desprotegido y alimenta la esperanza de quien encuentra en Dios y Patria, la garantía de sus libertades.Eternamente recordaremos la vida de las mujeres y los hombres que han ofrendando su vida honrando el juramento de servir a los colombianos", refirió la Institución.



Las actividades



En Ibagué y el Tolima, cientos de uniformados 'verde oliva' se sienten orgullosos de hacer parte de la Policía Nacional. Desde hoy se realizarán varias actividades en el marco de los 132 años de la Institución.

*5 de noviembre

Eucaristía y ofrenda floral: 3 de la tarde en la Catedral Primada Inmaculada Concepción de Ibagué

*6 de noviembre

Alborada: 5 de la mañana. Inicia en el Distrito Uno y finaliza en el Comando de Policía de Picaleña.

*8, 9 y 10 de noviembre

Museo de la Policía, apertura a las 9 de la mañana frente al Parque Simón Bolívar.

Exhibición a partir de las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde.

*8, 9 y 10 de noviembre

Polizumba

El 8 en el Parque Murillo Toro frente a la Gobernación del Tolima, de 9:30 a 11:30 a.m.

En el colegio San Simón, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

El 9 en la vereda Dantas y Laureles, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

En la vereda La Murraposa, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

El 10 en la vereda Chapetón de de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

En la vereda Leona de Cajamarca, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

*10 de noviembre

Ceremonia: 8 de la mañana en el colegio Nuestra Señora de Fátima.