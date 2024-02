Gobernadora rechazó enérgicamente el caso de violencia contra una perrita en el Tolima

La gobernadora del Tolima rechazó el caso de abuso sexual contra una mascota en Melgar y pidió a las autoridades que capturen al responsable lo mas pronto posible.



Rechazo enérgico al maltrato animal

Adriana Magali Matiz, pidió a las autoridades capturar pronto al “degenerado” que agredió sexualmente a una perrita en Melgar. La acción fue grabada en un video difundido ampliamente en redes sociales.

El pronunciamiento sobre este caso lo hizo frente a los habitantes procedentes de los municipios del oriente, congregados en Melgar para aportar a las Mesas de Innovación de construcción del Plan de Desarrollo. La gobernadora rechazó el maltrato animal de carácter sexual del que fue víctima una perrita en este municipio.

Leer: Una mujer fue víctima de hurto mediante ‘paquete chileno’ en el centro de Ibagué

Visiblemente contrariada por este hecho, afirmó: “Quiero, también, rechazar profundamente el hecho ocurrido aquí en el municipio de Melgar en contra de un animalito, en contra de una perrita que sufrió violencia sexual por un bandido que tenemos aquí en este municipio”.

‘Lolita’, así fue llamada por sus nuevos cuidadores la perrita víctima de abuso sexual.

“Aquí no solamente es nuestro rechazo sino también llamar a las autoridades para que ese hecho no quede impune, y como nuestro gobierno se va a caracterizar por ser un gobierno no solamente de territorio sino ser un 'gobierno del hacer', vamos a demostrarle a los ciudadanos que sí se puede”, dijo Matiz.

Le puede interesar: Le cortaron el vuelo a ‘Los Pájaros’, banda de presuntos extorsionistas en Ibagué y Pereira

También reiteró el llamado a las autoridades locales para que capturen, muy pronto, al responsable de este caso de zoofilia que generó conmoción entre los habitantes de Melgar y el Tolima.