Último mensaje que enviaron hermanas Gómez antes de ser asesinadas ¿Quién la mató?

Un mensaje enviado por una de las niñas alertó sobre un supuesto secuestro ¿Qué pasó?

Misterio rodea la muerte de las hermanas Gómez

La familia de las dos hermanas asesinadas en una finca del Guamo este lunes 8 de abril, busca ayuda para cubrir los gastos funerarios. Laura Camila Gómez de 21 años, y Angie de 13 años, fueron asesinadas en el hecho.

Según un familiar, las hermanas salieron de su casa para encontrarse con amigos y terminaron en la finca donde ocurrieron los hechos. Un mensaje enviado por una de las niñas alertó sobre un supuesto secuestro, aunque la familia duda de su autenticidad debido al tiempo transcurrido entre el incidente y la recepción del mensaje.

“Una de las niñas alcanzó a enviar un mensaje a la mamá por WhatsApp. Decía que la ayudaran y que estaban secuestradas. Pero la mamá piensa que eso no lo escribieron las niñas porque el hecho ocurrió como a la 1:00 a.m. y el mensaje lo recibió después de las 6:00 a.m. Eso es lo que no concuerda”, contó un familiar a El Tiempo.

La madre, al recibir este mensaje, se dirigió a la finca donde encontró a sus hijas muertas. Las autoridades informaron que las jóvenes fueron atacadas con armas de fuego, y hasta el momento no se sabe nada sobre los amigos que las acompañaban.

El alcalde de Guamo anunció una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que ayude a resolver el caso. Tanto él como la Policía han condenado el acto y han pedido la colaboración ciudadana en las investigaciones.

Mientras tanto, la familia está recaudando fondos para los gastos del funeral a través de una cuenta en Nequi. Se recuerda a la población que en caso de emergencia o para denunciar casos de violencia contra las mujeres, pueden contactar a la línea de emergencia 123 en Colombia o la línea nacional contra la violencia de género, 155.