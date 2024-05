¡Fatal accidente en el Tolima! Conductor de bus murió tras chocar contra un camión

La noche de este viernes, ocurrió un trágico accidente de tránsito en la vía Ibagué - Cajamarca. El conductor de un bus murió.



Siniestro entre Ibagué y Cajamarca

Aproximadamente a las 4:00 de la madrugada de este sábado, 25 de mayo, se registró un fatal accidente de tránsito en el kilómetro 63 de la vía que de Ibagué conduce a Cajamarca, exactamente en el sector conocido como Lusitania.

Se pudo establecer que un bus afiliado a la empresa Expreso Bolivariano que venía de Cúcuta e iba para Cali, se estrelló de frente contra un tractocamión marca Volkswagen Constellation que transitaba en dirección Calarcá-Ibagué. El conductor del vehículo de transporte público murió cuando era trasladado a un centro asistencial.

La capitán Laura Marcela Lara, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía del Tolima, se pronunció acerca de este hecho: “siniestro vial tipo choque en la vía Calarcá-Ibagué, kilómetro 63 más 500, entre un vehículo de transporte de pasajeros que cubría la ruta Cúcuta-Cali, adscrito a la empresa Bolivariano y un vehículo tracto camión marca Volkswagen”.

Asimismo, indicó que los heridos fueron trasladados a Ibagué: “del accidente resultan lesionadas cuatro personas, entre ellos el conductor del vehículo bus, el cual fallece antes de llegar al hospital. Los demás lesionados fueron remitidos a la clínica Asotrauma”.

“Se recuerda a todos los usuarios de la vía no exceder los límites de velocidad, hacer uso del cinturón de seguridad, no realizar maniobras peligrosas, no adelantar en doble línea y utilizar los elementos de seguridad”, puntualizó la capitán Lara.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias del accidente, sin embargo, algunas personas que venían a bordo del bus, indicaron que el conductor de este, presuntamente habría invadido el carril contrario.