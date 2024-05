Él era Diego, conductor de Bolivariano que murió en la vía Ibagué - Cajamarca

Un experimentado conductor fue la víctima mortal de un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado en la vía Ibagué - Cajamarca.



Tristeza por muerte de Diego Humberto

Aproximadamente a las 4:00 de la mañana de este sábado, 25 de mayo, un choque entre un camión tipo patineta y un bus de servicio interdepartamental afiliado a la empresa Expreso Bolivariano, a la altura del sector Lusitania de la vía entre Ibagué y Cajamarca, dejó como saldo tres personas lesionadas y el fallecimiento del conductor del vehículo de transporte público.

La víctima mortal fue identificada como Diego Humberto Camargo Pulido, un experimentado profesional del volante, con varios años de experiencia manejando buses de importantes empresas en Bogotá y Boyacá. Tenía esposa y era padre de un niño.

Leer: Sujeto fue sorprendido con mil gramos de base de coca en Ibagué: trató disimular y no pudo

“Mi parcero del alma, te fuiste haciendo lo que más te gustaba. Hermano, qué tristeza tan grande. Gracias por todo mi perro y se que ahora ya no me acompaña en los viajes por una llamada, pero sé que siempre irá tu alma por cada carretera que recorra”, expresó uno de sus amigos.

El accidente

La capitán Laura Marcela Lara, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía del Tolima, se pronunció acerca del accidente que cobró la vida de Diego Humberto: “siniestro vial tipo choque en la vía Calarcá-Ibagué, kilómetro 63 más 500, entre un vehículo de transporte de pasajeros que cubría la ruta Cúcuta-Cali, adscrito a la empresa Bolivariano y un vehículo tracto camión marca Volkswagen”.

Asimismo, indicó que los heridos fueron trasladados a Ibagué: “del accidente resultan lesionadas cuatro personas, entre ellos el conductor del vehículo bus, el cual fallece antes de llegar al hospital. Los demás lesionados fueron remitidos a la clínica Asotrauma”.

Le puede interesar: ¡Fatal accidente en el Tolima! Conductor de bus murió tras chocar contra un camión

“Se recuerda a todos los usuarios de la vía no exceder los límites de velocidad, hacer uso del cinturón de seguridad, no realizar maniobras peligrosas, no adelantar en doble línea y utilizar los elementos de seguridad”, puntualizó la capitán Lara.