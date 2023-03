Joven se ganaba el cariño de los gatos de sus vecinos para asesinarlos: así lo descubrieron

La comunidad se encontraba conmocionada al despertar cada día y ver una mascota muerta, tendida en el piso. Todo se trataba de un joven que se ganaba su cariño y luego las asesinaba.

Varias personas que residían en el barrio Parque Luro hallaban muertas a sus mascotas, sin saber que había un adolescente que se ganaba el cariño de los felinos para después acabar con sus vidas.

Al enterarse de la situación, los residentes habrían apedreado la casa donde el joven vivía con sus padres.

El padre del "matagatos", como lo llaman en redes sociales, habló con medios locales: "Le pido disculpas a la chica a la que le mató los gatos. Es una locura y no lo puedo creer. (...) Está mucho tiempo dentro de casa y en los colegios le hacían bullying. (...) Mi hijo no va a salir más a la calle solo. Necesitamos ayuda profesional, a mí me supera”.

Se conoció que los padres del joven están a la espera de que le realicen estudios psiquiátricos.

Varias personas que residían en uno de los barrios de Argentina hallaban muertas a sus mascotas, sin saber que había un adolescente que se ganaba el cariño de los felinos para después acabar con sus vidas. pic.twitter.com/OtwOhn91aX — Vanguardia (@vanguardiacom) March 24, 2023

