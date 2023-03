‘Coqueta’ fue sometida a crueles vejámenes: le desgarraron sus partes íntimas. ¡Rechazo mundial!

El aberrante caso de abuso al que fue sometida ‘Coqueta’, ya le da la vuelta al mundo y exigen justicia.

En las últimas horas, una grave denuncia que se ha hecho viral en redes sociales, despertó la solidaridad de miles de internautas y el rechazo a este tipo de actos de violencia hacia los animales.

Una joven mexicana expuso, a través de Tiktok, los vejámenes a los que fue sometida su mascota, una perrita que fue abusada sexualmente por una persona que la cuidaba.

“Su nombre es Coqueta y no estaba vestida corta, no provocaba, era una cachorrita”, inició el relato de la mujer a través de en su perfil @tuparona482.

En el video se aprecia, a la mascota acostada en una cama, visiblemente afectada, sin moverse y al parecer lastimada. Su dueña, inicialmente hizo la denuncia de forma hablada, pero la red social silenció su video, lo que también generó el rechazo de los internautas.

Por ello, subió otro contenido, donde a través de mensajes relató los abusos que sufrió su cachorrita.

“La encargué y cuando voy por ella estaba muy nerviosa, sucia yo la llamé (SIC. sucia, yo la llamé) por su nombre y solo temblaba. Supuse que le habían pegado”, escribió.

Y continúo, “Estaba muy nerviosa, no se dejaba tocar, llego a casa y se escondió, a lo cual le llame para bañarla y no salía de las escaleras, cuando la saco de la las escaleras y la baño, le veo su vag**a (vagina) desgarra (SIC. Desgarrada) y su an* (ano) muy hinchado”.

La joven informó, a su vez, que llevó a su peludita al veterinario, y él le confirma que su mascota fue abusada, además, de encontrarle muestras de fluidos.

“Coqueta no come, está solo triste ya no es la misma de antes. Me parte el alma verla así… Se está atendiendo y se hará justicia.”, puntualizó.

Finalmente, confirmó que al momento se adelantan los análisis respectivos de los fluidos encontrados en su mascota, para poder tomar acciones legales contra el responsable.

Cabe resaltar, que la joven publicó otro video, donde hace un llamado para que “no dejen sus mascotas con nadie” y muestra las heridas que sufrió ‘Coqueta’.

Voces de rechazo

Los videos de la joven denunciando las atrocidades a las que fue sometida su fiel compañera de cuatro patas ya alcanzan más de cinco millones 574 mil reproducciones y alrededor de 21 mil 500 comentarios.

Los internautas exigen justicia para Coqueta, y se solidarizan con la joven, incluso, un adiestrador canino se ofreció a apoyar la rehabilitación de la perrita.