La mundialmente reconocida banda británica, el grupo ha sorprendido al mundo una vez más con el lanzamiento de una nueva canción.

La canción, titulada "Now and Then", es una pieza inédita escrita e interpretada por John Lennon a finales de la década de 1970. Fue un proyecto personal del artista durante un período en el que no tenía contrato discográfico y se dedicaba a cuidar de su hijo Sean en su apartamento de Nueva York.

La historia detrás de "Now and Then" es tan fascinante como controvertida. En 1994, Yoko Ono, viuda de John Lennon, entregó una demostración de la canción a Paul McCartney en un casete con la inscripción "For Paul".

Gracias a la serie documental de Peter Jackson, "The Beatles: Get Back", supieron cómo aprovechar las herramientas tecnológicas, en este proyecto utilizaron la inteligencia artificial para aislar instrumentos y voces en grabaciones originales. Esta misma tecnología se aplicó a "Now and Then", lo que finalmente permitió a Paul McCartney y Ringo Starr completar la canción. Durante años, McCartney había intentado terminar la canción, pero fue la tecnología de inteligencia artificial la que hizo posible

El uso de la inteligencia artificial para revivir la voz de John Lennon ha generado controversia en la comunidad musical. En junio, Paul McCartney mencionó en una entrevista con la BBC que se utilizó la IA para "extraer" la voz de Lennon de una grabación, lo que desató rumores, se dijo que se estaba generando artificialmente la voz de Lennon. McCartney rechazó estos chismes y aseguró que solo habían limpiado grabaciones existentes a lo largo de varios años.

La resurrección musical de The Beatles con la ayuda de la inteligencia artificial plantea preguntas sobre los límites de la creatividad y la ética en el mundo de la música. Mientras algunos lo ven como un emocionante avance tecnológico, otros lo ven como un dilema ético que podría redefinir el futuro de la industria musical.

Este lanzamiento no solo trae de vuelta una canción inédita de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, sino que también despierta reflexiones profundas sobre la intersección entre la música y la tecnología, la memoria de los artistas y la responsabilidad ética en la era de la inteligencia artificial.