Violencia en aumento

Los secuestros, la extorsión y el reclutamiento de menores están en aumento en Colombia. En el departamento del Cauca se han presentado más de 72 hechos violentos en lo corrido del 2024 y varios municipios se encuentran en máximos históricos de homicidios desde el año 2010, entre ellos, sus principales municipios: El Bordo, Santander de Quilichao, Villarrica, Cajibio...



Los secuestros aumentaron en el país en un 52% con más de 338 casos en el 2023. En lo corrido del 2024 el aumento es de más del 90% comparado con el año 2021. La extorsión ha presentado un aumento del 13% el año pasado y en el 2024 el aumento es de más del 53%. El país presenta hoy más de 11 mil casos de extorsión por año. A los líderes sociales los siguen matando, en el 2023 según la Defensoría mataron a 188. Cifras de la Fiscalía revelan que en el 2023 asesinaron a 36 líderes sociales del Cauca-un aumento del 56%- y hubo 1.124 amenazados.

Los menores en Colombia están siendo reclutados. En el año 2023 tuvimos 184 casos donde el 68% se presentaron en el departamento del Cauca. En el 91% de los casos el victimario fueron las disidencias de las FARC a quienes este gobierno ha fortalecido con ceses al fuego. El ICBF recibió 213 niños en el 2023 víctimas de reclutamiento. En lo corrido del 2024 ha recibido 103.

La responsabilidad es enteramente del gobierno. Hay al menos tres decisiones que el gobierno tomó que son directamente responsables de lo que estamos viviendo: la pésima política antidrogas, los ceses al fuego y el debilitamiento de la Fuerza Pública que han fortalecido los grupos ilegales armados.

La decisión de no erradicar y concentrarse en la interdicción ha salido mal. El gobierno renunció a la erradicación de coca, en 2023 solo erradicó el 15% de lo que se erradicaba en el 2020. Esta es una de las razones de que en el 2023 el país alcanzó máximos históricos de 246 mil hectáreas de coca. La apuesta total por la interdicción la presume el presidente Petro en sus redes sociales cada vez que se incauta clorhidrato de cocaína. Sin embargo, el aumento en la incautación no ha sido significativo. En el 2023 el gobierno Petro incautó 739 toneladas, sin embargo, en el gobierno Duque se incautaban cerca de 660 toneladas por año. El dato es malo cuándo advertimos que el país está nadando en coca. En la relación incautación sobre cocaína producida, el gobierno se raja. La ONU publicó la cifra de cocaína producida hasta 2022; ahí tenemos que Petro incautó 0,38 toneladas por cada tonelada de coca producida, por debajo del promedio que es 0,44. En el año 2011 se incautaba 0,55, en el 2015 0,51, en el 2021 0,48.

La cifra de cocaína producida del 2023 aún no está disponible, pero si la estimamos con una proyección de su crecimiento similar a los de los últimos 5 años obtenemos que en el 2023 se incautó 0,38 toneladas por tonelada de clorhidrato de cocaína producida, también por debajo del promedio de los últimos 14 años.

Según Bloomberg, el país exporta al año US $18,7 mil millones de petróleo y 18,2 mil millones en coca, y el pronóstico es que pronto lo sobrepasará.

La incautación de marihuana en 2024 cayó -7% frente al 2021, la de heroína un -65%, la de basuco en un -13%, los insumos sólidos un -90%. La infraestructura destruida en un -18%. Es así como las finanzas de los ilegales están fortalecidas.

Los ceses al fuego por su parte, permitió la toma de control de territorio y el aumento de pie de fuerza de los ilegales. Hoy el país tiene 16.767 hombres en GAO (FARC, ELN, Clan del Golfo). Regresamos a las cifras del 2014, antes de la firma del Acuerdo de la Habana. En menos de dos años del gobierno Petro el número de hombres en armas ilegales aumentó en 3.587 hombres. Supera el consolidado de los gobiernos Santos y Duque. A lo que se une la expansión de los ilegales sobre más de 100 municipios denunciada por la Defensoría.

Hoy el país también tiene 2.283 en Grupos Armados Delictivos - cerca de 20 grupos -entre los que están Cordillera, La Unión, Espartanos. Con este ritmo de crecimiento llegaríamos al 2026 con 25.153 hombres en Grupos Armados Organizados y 4.598 en Grupos Delictivos Organizados.

La seguridad del país es cada vez más precaria. Si el gobierno no hace ajustes inmediatos Colombia verá comprometida de manera aún más grave la seguridad. No podemos seguir en el discurso de que los atajos de no combatir la cocaína y conversar con los criminales nos llevarán a la paz.