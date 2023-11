Errores de apreciación

La mayoría de los analistas ‘nacionales’ (es decir, bogotanos), afirma que el país giró a la derecha y que el presidente Petro es el gran perdedor de las elecciones.

Veamos qué tan cierto es. Un recurrente error de apreciación consiste en creer que en las elecciones territoriales la gente vota con criterios ideológico-políticos. Nada más equivocado. Las motivaciones en estos certámenes son muy diversas, van desde la relación personal con los candidatos y los intereses de cada uno, hasta el llamado ‘voto útil’, que consiste en respaldar a mengano para que no gane fulano, pasando por la venta del voto, el chantaje y la extorsión que ejercen las maquinarias sobre funcionarios, contratistas y comunidades.

Estas elecciones no van de derecha e izquierda. Además, ese decimonónico modelo analítico, de tipo binario, está mandado a recoger, aunque subsista gente apegada a él, que pareciera no darse cuenta de que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. ‘Análisis’ (entre comillas) simplistas, de escasa profundidad. Quienes ganaron, no ganaron por ser de derecha, ni los que perdieron, perdieron por ser de izquierda. No. Ganaron unos, y perdieron otros por muchas razones. Ganaron los que más trabajaron, los que más dinero les metieron a las campañas, quienes más se sintonizaron con la opinión pública (caso Galán en Bogotá). Y quienes perdieron, perdieron por todo lo contrario. Por falta de dinero, por carecer de organización, por empezar tarde, por no sintonizarse con la gente, y por un largo etcétera. No me digan que Alex Char ganó en Barranquilla o Fico en Medellín por ser de derecha. Cada municipio y departamento tienen sus propias dinámicas y particularidades.

Que el presidente Petro es el gran perdedor de las elecciones. Pues sí, y no. Sí, por darle a unas elecciones territoriales un carácter nacional, por tratar de darle unidad a lo que en realidad es una colcha de retazos integrada por grupúsculos carentes de proyectos políticos. El Pacto Histórico carece de un cuerpo doctrinario, y programa territorial. Sí, por creer que podía hacer un gobierno de cambio con unos “manzanillos heroicos”, como llamaba Echandía a los politiqueros. Sí, por no entender que el cambio comienza con una reforma que higienice la política y dé legitimidad al sistema electoral. Hay que cambiar la manera en que esta se hace y se entiende, de lo contrario seguirán ganando las elecciones quienes ven en ella un modo de vida y de enriquecimiento. En estas elecciones triunfaron las maquinarias y los llamados clanes. Además, las llamadas ‘fuerzas alternativas’ fracasaron casi todas en la gestión de gobierno. Medellín y Cali son dos claros ejemplos.

Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Petro tiene más votos que su coalición, la relación puede ser de diez a uno. Su nombre no estaba en juego, ni sus propuestas. No había un referendo, ni una consulta popular, ni un plebiscito nacional. Su popularidad está a la baja, sí. Pero declararlo perdedor es pensar con el deseo, igual que verlo ganador. En ambos casos son ‘pajas mentales’. Política binaria. Habrá que esperar a ver cómo mueve las fichas, cómo lee la coyuntura, qué ajustes hace al gabinete ministerial, y si afina la agenda de gobierno. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Son errores de apreciación.