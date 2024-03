Los graves problemas de convivencia necesitan solución

Hay un creciente respaldo a que las personas hagan justicia por mano propia y lo más delicado es que el 34% de los encuestados asegura que la comunidad en que residen ha castigado directamente a los delincuentes.



Decir que en Colombia la convivencia es un grave problema no es una novedad, porque las situaciones de enfrentamientos entre vecinos están a la orden del día, en especial en las grandes ciudades.

El Ministerio del Interior divulgó los resultados de encuestas de percepción ciudadana para el periodo de enero a diciembre de 2023, que realizaron en equipo el Ministerio del Interior, la firma encuestadora Cifras y Conceptos y la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Para recopilar e interpretar la información se procesaron 49.628 encuestas (4.028 a la población general en 32 ciudades; 11.100 estudios de percepción de la red de ciudades Como vamos y 36.000 de polimétrica y consolidados electorales 2023); se hicieron, además, 22 entrevistas a expertos y se desarrollaron 18 mesas técnicas con 150 participantes.

Vivir en comunidad se ha convertido en una situación altamente conflictiva: el 70% de los encuestados señala que ha tenido problemas con sus vecinos. Los más recurrentes son causados por ruido (44%), riñas (44%); consumo de drogas (41%); agresiones (40%); mascotas (40%) y manejo de basuras (37%). Preocupa que la mayoría asegura que denunciar estas conductas no traerá consecuencias para los infractores: el 61% considera que los que ponen la música a alto volumen no serán sancionados y el 67% cree que los que no recogen los excrementos de sus mascotas no recibirán castigo alguno.

Con respecto a la presencia de las autoridades, 75% de los encuestados señalan que la Policía está presente y vigila, pero no da abasto para atender todos los reclamos ciudadanos. Esto ha hecho que también exista un aumento de la percepción de inseguridad (58%). El 29% de los encuestados dicen haber sido víctimas de delitos, pero la mayoría (52%) indican que no denuncian porque sienten que las autoridades no hacen nada.

Hay un creciente respaldo a que las personas hagan justicia por mano propia y lo más delicado es que el 34% de los encuestados asegura que la comunidad en que residen ha castigado directamente a los delincuentes.

Esta información que muestra una realidad innegable habrá de ser el punto de partida para desarrollar estrategias y políticas de cultura ciudadana, de manera que los colombianos adopten normas de convivencia y hallen caminos alternativos a la violencia para resolver los conflictos con sus vecinos.