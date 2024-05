¿Mejorará la movilidad con las nuevas medidas?

Mejorar la movilidad en Ibagué es imperioso. Más en estos días, cuando comienzan los desfiles de los folcloritos de las empresas y los colegios, que son el preludio de la celebración del Festival Folclórico Colombiano, el evento más esperado del año para los ibaguereños y al que llegan miles de visitantes.

La rotación del pico y placa no ha dado los resultados esperados. Las calles ibaguereñas siguen congestionadas y, lo que es peor, la movilidad se ha reducido en las horas valle, por cuenta de que los carros matriculados en Ibagué pueden circular el día de pico y placa, entre las nueve y once de la mañana y tres y cinco de la tarde.

La indisciplina por parte de los usuarios de las vías incrementa los trancones, pues muchos no respetan los semáforos o se parquean en las principales vías ocasionado un tráfico lento; algunos conductores del servicio público salen el día que tienen pico y placa, con el aviso “Fuera de servicio por pico y placa”, desconociendo que la medida busca que no circulen y no que salgan sin pasajeros. Además, las obras de reparcheo, que son muy necesarias, ayudan a congestionar, sobre todo porque no hay guardas de tránsito que agilicen la circulación.

El nuevo secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, anunció que esa dependencia intervendrá en lugares críticos como la glorieta del Éxito, la avenida Pedro Tafur (en el semáforo del Palermo) y la glorieta de la calle 60 con avenida Ambalá, para disminuir los tiempos de desplazamiento. También se han anunciado cambios de sentidos de algunas vías como la carrera Sexta, que se propone que sea en una sola dirección hasta la calle 44.

Así mismo, el funcionario indicó que se intensificará la supervisión en las glorietas y pidió a los “paleteros” (reguladores informales del tránsito) que no continúen asumiendo las funciones de la autoridad. (Sobre este aspecto sería bueno saber qué pasó con el ofrecimiento de la alcaldesa Johana Aranda de formalizarlos).

Las vías que indicó el secretario no son las únicas que requieren intervención. Por ejemplo, la carrera Segunda, entre calles 11 y 15, es imposible de transitar a cualquier hora, debido a la gran cantidad de vehículos estacionados a los lados de la calzada, y pareciera que no existe horario de descarga de camiones, porque se parquean a cualquier hora para dejar mercancías en los almacenes. Algo similar sucede en las carreras Cuarta y Primera, entre calles 11 y 15. Otro gran dolor de cabeza es la glorieta de Mirolindo en las horas pico.

Se requiere mucho más que modificar el pico y placa o cambiar el sentido de las vías; tampoco es suficiente con aumentar la presencia de agentes en algunos puntos críticos. La ciudad debe encaminarse hacia una movilidad sostenible y eficiente en el largo plazo, que incluya un sistema de transporte público amable y económico, el uso de medios alternativos para movilizarse, la restricción del tránsito en algunas zonas y una pedagogía permanente para conductores y peatones.