Puntos de hidratación en Ibagué están de decoración: varios dejaron de funcionar y algunos hasta desvalijados

Tras una onerosa inversión por parte del Ibal para realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de los bebederos de agua en la ciudad, instalando mecanismos anti-vandálicos, estos, en poco tiempo, cayeron en la obsolescencia.

A pocos meses de su rehabilitación, varios de los puntos de hidratación dispuestos por parte de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, IBAL, dejan mucho que desear, puesto que algunos de estos dejaron de cumplir la función para la cual fueron instalados, esto es: proporcionar el preciado líquido a los ciudadanos.

Y es que, a pesar de que Ibagué cuenta actualmente con 12 bebederos públicos que pretenden brindar de manera gratuita y limpia el servicio de agua potable, como lo pudo corroborar esta redacción en un recorrido realizado por algunos de los lugares en los que se encuentran dispuestos, estos han dejado de operar o requieren intervención, a propósito de su cuestionable estado de higiene.

En la zona centro, particularmente, se puede observar cómo estas estructuras han sido vandalizadas y su presencia no es más que simple decoración. Ello, a pesar de que esta parte es la cara visible de la ciudad.

“No hermano, la situación del Centenario de verdad es una mezcla de rabia y decepción, tanto con las autoridades como con las mismas personas que no son capaces de cuidar lo que es de uso común para todos los Ibaguereños. Imagínese el beneficio tan grande que fue para mí poder hidratarme en el parque después de haberle dado unas vueltas, para volver al otro día y darme cuenta de que no, que destaparon el bebedero y se llevaron las cosas de adentro”, comenta Tulío, quien a sus 74 años se ejercita en el ‘pulmón verde’ de Ibagué.

Si bien el bebedero de la ciclorruta a la vía al aeropuerto Perales funciona, el sifón se encuentra taponado, por lo que el agua se acumula con animales, mugre y vegetación. Si bien el bebedero de la ciclorruta a la vía al aeropuerto Perales funciona, el sifón se encuentra taponado, por lo que el agua se acumula con animales, mugre y vegetación. Juan Corredor / EL NUEVO DÍA

Esta situación se presenta poco tiempo después de que el pasado mayo el Ibal adjudicara un contrato por medio del cual se buscaba intervenir estos puntos de hidratación, con el objetivo de garantizar la continuidad en su uso regular y evitar el deterioro de los mismos.

Para tal fin, fueron destinados, aproximadamente, unos $25 millones, de los cuales se desprendían unos recursos para el arreglo de los puntos de muestreo que utiliza la entidad para medir la calidad del agua.

“Los bebederos son estructuras ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, las cuales están fabricadas en acero inoxidable y otras más, en concreto, pero con bandeja de acero inoxidable también, donde cada uno tiene válvulas para abrir y cerrar cada vez que se vaya a consumir el servicio para regularlo”, aseguró en su momento Óscar Gutiérrez, exdirector administrativo del Ibal.

Cabe resaltar que para aquel entonces, la entidad afirmó que estos bebederos tendrían como principal característica unas válvulas anti-vandálicas. Sin embargo, al final de cuentas, poco o nada sirvieron estas herramientas para evitar que ‘los amigos de lo ajeno’ hicieran de las suyas.

A falta de vigilancia en el Centenario, ladrones hurtaron el mecanismo interno y varios pushes. Foto: Juan Corredor / EL NUEVO DÍA

Por hoy, es necesario volver a tomar acciones de mantenimiento correctivo en puntos neurálgicos como lo son el Parque Bolívar, el Centenario, el Parque El Salado y el Parque Andrés López de Galarza.

“Pero es que yo creo que no sirve de nada ‘meterle mano’ a los bebederos, si no se va a garantizar una vigilancia permanente por parte de las autoridades, para que no terminen robando y vandalizando estos puntos, de lo contrario lo que estaríamos haciendo es botar plata a la basura. Lo que se debería imitar, es lo que sucede en el Parque de la Música, en el que, luego de su recuperación, se dejó una persona encargada de custodiar la guitarra y la ornamentación”, aseguró Juan Contreras, un ciudadano.

Su importancia

El que los puntos de hidratación se encuentren en óptimas condiciones es imperante, no solo para que estas cumplan las condiciones de salubridad que se necesitan para la toma de muestras, como se mencionó anteriormente, sino también para crear un impacto positivo en el medio ambiente y en la calidad de vida de las personas. Esto se logra, en el entendido de que estos bebederos incentivan el uso de botellas individuales para consumir este líquido, relegando a un segundo plano el consumo de bolsas y botellas que contaminan y que tienen ciclos más prolongados de degradación.

Ubicación

Los 12 puntos de hidratación públicos se encuentran en el Parque Centenario, la Plaza Bolívar, el Parque Galarza, el Parque Hacienda Piedrapintada, el Parque El Salado, el Colegio Liceo Nacional, la Normal Superior, Santa Teresa, Multicentro, en la ciclorruta de la vía al aeropuerto Perales, La Pola (IBAL) y el Skate Park.

