Agridulce inversión de Infibagué a las plazas de mercado en Ibagué

Pese a la rehabilitación de las instalaciones donde funcionan varios centros de acopio, salieron a relucir, en medio de un debate de control político que tuvo lugar ayer, varios de los problemas que seguirán afrontando estos importantes centros.



A propósito de los múltiples ‘dolores’ que padecen las plazas de mercado de la ciudad, el Concejo Municipal se dio cita junto al Instituto de Financiamiento, Promoción Y Desarrollo De Ibagué, Infibagué, para conocer de primera mano las acciones que han emprendido las autoridades para recuperar estos emblemáticos centros de acopio.

Las plazas piden ‘una manito’

A día de hoy las instalaciones de las plazas de mercado carecen de muchas de las condiciones necesarias para la prestación de un buen servicio, ya sea para los comerciantes o los mismos compradores, toda vez que estos espacios cuentan con muchos años acumulados de deterioro y patologías constructivas. Entre las necesidades que presentan estos puntos, está la filtración de aguas lluvia por desplazamiento o carencia de cubiertas, redes hidráulicas y sanitarias colapsadas, desprendimiento de cielo rasos y demás aspectos relacionados con la salubridad.

Razón por la cual el Instituto, en su competencia de administración de las plazas de mercado de la 14, 21, 28, Jardín y Salado, adjudicó un contrato para su rehabilitación por un monto aproximado de $680 millones de pesos.

“El contrato ya está en ejecución, ya terminamos hace unas semanas lo que era todo el proceso de identificación de las problemáticas de las plazas de mercado, en el entendido de que la licitación pública se lanza con un general de mantenimientos y un general de problemas, que se realizó con personal del lugar y administrativos. (...) En este momento las plazas ya están siendo intervenidas por parte del contratista”, dijo Felipe La Rota García, gerente de Infibagué

Sin embargo, según el encargado de la entidad, es menester mencionar que de cara a las problemáticas estructurales de estos centros de acopio, la inversión realizada no será suficiente para abordar la totalidad de los problemas que allí se presentan.

Como era de esperar, dichas palabras generaron su reacción en los cabildantes, entre quienes se encuentra Javier Mora, del partido Liberal, el cual aseguró que los dineros no están siendo destinados de tal forma que permitieran generar un verdadero impacto.

“Esta inversión, la verdad, es poca para la gran necesidad que tienen todas las plazas. Necesitamos analizar la potencialidad de cada una; en la 28 uno ve cómo se mueve el tema de la comida tradicional (...), [Entonces] por qué no optimizar eso para que allí haya una plazoleta de comidas adecuada para la gente y que no tengan que comer lechona en medio de la calle”, agregó Mora.

Un negocio con pies de barro

Asimismo, perspicacia despertó en los presentes lo referente a la capacidad financiera de las plazas de mercado, puesto que, según explicó el gerente, estos centros de acopio no están generando recursos que permitan el mejoramiento de su infraestructura física.

“La situación de las plazas de mercado es deficitaria, no es sostenible económicamente y hoy día no generan recursos propios para su mantenimiento. En tal sentido, las inversiones como esta, salen de recursos de transferencias de la Secretaría de Infraestructura como parte del cumplimiento a las metas compartidas del Plan de Desarrollo”, explicó La Rota.

Aunado a lo anterior, se aseguró que para la vigencia 2023 no se proyectaron recursos de inversión, toda vez que los ingresos recaudados el año anterior solo cubren los gastos de funcionamiento que genera esta unidad de negocio; a su vez, según explicó la Secretaría de Hacienda, no se ha evaluado la viabilidad para asignar recursos para el mantenimiento de los centros de acopio, puesto que dicha solicitud no ha sido presentada.

A ello, el concejal Mora aseveró de manera vehemente: “yo creo que el argumento de que no hay recursos y que la sostenibilidad de las plazas es deficiente, no es excusa para no atender de manera integral este fenómeno. Aquí necesitamos voluntad política por parte de la Alcaldía y de Infibagué, toda vez que sí hacen falta recursos (...), pues pidámoslos”.

Banderas rojas en materia ambiental

Por su parte, en el recinto hizo presencia un delegado de la Contraloría Municipal de Ibagué, quien expuso los hallazgos que se desprenden de dos auditorías de tipo ambiental que realizó el ente de control y que prendieron varias alarmas.

Entre los resultados expuestos, cabe mencionar que para la vigencia 2021 se evidenció la falta de un plan ambiental de dichas plazas, así como la ausencia de baterías sanitarias adecuadas para el servicio. Además, la Contraloría encontró que tampoco había micromedidores independientes y en lo que concierne al mantenimiento de la planta física, existían deficiencias respecto del cableado eléctrico y las bombillas ahorradoras. Ello, sin mencionar la presencia de animales que son focos de contaminación.

En el 2022, respectivamente, el ente de control identificó, nuevamente, que hay problemas al interior de las plazas 14, 21, 28, Jardín y El Salado, toda vez que no se ha documentado un plan que permita la caracterización de vertimientos. También se señaló que carecen de acciones administrativas que ataquen a los generadores de contaminación vectorial de tipo ambiental.

“Viendo el informe de la Contraloría, que detalló todo lo que hace falta, uno puede concluir que las plazas de mercado se le salieron de la mano a la alcaldía. Lo que vemos es que efectivamente, a pesar de que hubo voluntad de hacer una inversión, no es suficiente, y debe de haber un plan mucho más integral”, aseveró Camilo Tavera, del Partido Mira.

Movilidad

Por otra parte, debido al colapso de la movilidad que se hace latente en los alrededores de los centros de acopio, Óscar Berbeo, encargado de estos menesteres, aseguró que en miras a solventar los ‘tacos’, en los días de mercado se viene coordinando con los ‘Azules’ para el control de los vehículos estacionados y los de cargue y descargue. Sin embargo, sobre este particular, los cabildantes, como César Franco, exhortaron a la administración, ya que consideran, como ha sido recurrente en los pasados Gobiernos, que la mano ‘dura’, con los mal parqueados y los camiones de carga, ha sido más bien ‘escuálida’.

Formales pagan los ‘platos rotos’

Adicionalmente, la ocupación indebida del espacio público por parte del comercio informal, es una de las piezas claves dentro de este engranaje que ha llevado a la paulatina decadencia de las plazas de mercado, debido a que los corredores de acceso se encuentran obstaculizados por canastas repletas de productos de los vendedores estacionarios, los cuales, además de ir en contra de mínimos estándares de inocuidad, han puesto en ‘jaque’ al comercio organizado.

Por ello, aparte de los esfuerzos de formalización que lidera la Secretaría de Desarrollo Económico, Felipe La Rota explicó que se vienen desarrollando estrategias para incentivar a los ibaguereños a comprar en las plazas, e iniciativas para hacer que los adjudicatarios sean competitivos.

Asuntos varios

Por último, en la jornada fueron objeto de discusión otros asuntos que contribuyen al abandono de las plazas, entre los que se encuentra la vigilancia a los estándares de salubridad que, a concepto de algunos cabildantes, debería ser mayor, las focos de inseguridad que en algunos puntos suelen formarse y las presuntas arbitrariedades cometidas por los administradores de estos sitios.

