“Ibagué está ad portas de entrar a la unidad de cuidados intensivos”, Jorge Bolívar

En diálogo con EL NUEVO DÍA, el exsecretario de Salud Departamental y hoy precandidato conservador por el ‘barretismo’, habló sobre las ‘líneas gruesas’ de su campaña. Además, afirmó estar en diálogo para concretar un sólido puente político con las bases de la colectividad. En adición, compartió su preocupación por el estado actual de la institucionalidad en la ciudad, en crítica a la ‘Ibagué Vibra’.

EL NUEVO DÍA: Hace algunas semanas inscribió candidatura ante el Partido Conservador, a través de un acto solemne en compañía de los congresistas Efraín Cepeda, Óscar Barreto y Gerardo Yepes Caro. Desde entonces, ¿cómo le ha ido con su aspiración?

Jorge Bolívar Torres: Ha sido un proceso en el cual se ha notado el cambio. Veníamos bien, con una aceptación enorme en las bases de la ciudad de Ibagué. Con la unión de todo el equipo ‘barretista’, al cual agradecemos al senador Óscar Barreto, que es líder y jefe de esta organización, y su apoyo y el de los representantes del Partido Conservador. Delcy Isaza, Gerardo Yepes y Alejandro Martínez. Y esto se ‘disparó’ aún más.

Tenemos una fuerza muy importante y, lo que estamos haciendo, es llegar más a las bases, a los gremios y a los amigos que antes estaban esperando a que se tomara una decisión por el ‘barretismo’ en Ibagué.

E.N.D.: Se dice que su proyecto político buscará establecer diálogos con otros sectores. Por ejemplo, hoy vemos que José Elver Hernández ‘Choco’ está apoyando abiertamente la candidatura de Johana Aranda, ¿qué piensa hacer?

J.B.T.: La política es dinámica. Con José Elver Hernández solo tengo palabras de agradecimiento, me parece un buen hombre y que hizo un buen ejercicio como diputado y representante a la Cámara. Esperemos a las elecciones del 29 de octubre, todavía falta mucho para acuerdos políticos y muy poco tiempo para llegar a mucho ‘terreno’ en las bases.

Aún así, para el tema de acuerdos políticos falta mucho tiempo. Esperemos que más adelante nos apoye siendo el candidato, cuando tengamos el aval definitivo del partido Conservador. Y teniendo ese aval, esperamos que todas las vertientes del partido, incluido José Elver Hernández, nos apoye.

E.N.D.: ¿Cuándo será la fecha para la definición del aval definitivo?

J.B.T.: Eso antes del 20 de mayo tiene que estar definido en Ibagué, en el departamento, y en muchos otros lugares del país.

E.N.D.: Hay una pregunta obligatoria. Desde el ‘nicho’ conservador salió el alcalde Andrés Hurtado. Diferentes actores del ‘barretismo’ han explayado su posición al respecto. En concreto, ¿cuál es su visión de la administración de Andrés Hurtado?

J.B.T.: Había un programa que se llamaba ‘Revivamos nuestra historia’. Nosotros hace cuatro años teníamos el mismo sueño de llegar a la alcaldía. Milito en el partido Conservador desde hace varios años, estuve dos veces en el Concejo de la ciudad con el récord histórico de más de cuatro mil votos.

Quise ser alcalde y me inscribí por el partido Conservador. Y las reglas de juego eran que nos escribíamos tres personas para que, quien ganara, sería apoyado por los otros dos. Yo no gané la encuesta, la ganó el alcalde actual y cumplí mi palabra, cosa que no hacen muchos. Le ayudé, y considero que nos equivocamos.

No sigamos improvisando, hay que tener la dignidad de decirle a la ciudadanía que nos equivocamos. Hay que asumir los errores, elegimos mal. Hoy estoy acá para ‘darla de alta’ de la ‘unidad de cuidados intensivos’.

Campaña y visión de ciudad

E.N.D.: En cuanto a los temas de ciudad, ¿qué es lo más relevante que ha encontrado durante su visita a las comunas?

J.B.T.: Lo más relevante y de lo que más se queja la gente es el tema de la malla vial. La tenemos destruida, colapsada en las trece comunas, y ni qué hablar de la zona rural que se sienten totalmente abandonados por la falta de atención, maquinaria y estrategias. Eso es algo latente en el sentir de los ibaguereños.

Yo tengo una propuesta seria, en donde tendremos que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Acá no podemos seguir con lo mismo de ‘la licitación de la licitación’ para pavimentar dos vías, un kilómetro, demorarnos seis meses haciendo los estudios, dos o tres meses adjudicando. Si se declara desierta, pasa un año y no pavimentamos nada en Ibagué.

E.N.D.: ¿Y qué tiene en mente para el ‘menester’ de la movilidad?

J.B.T.: Pienso adquirir kits de pavimentación para la ciudad. Al menos dos o tres en las comunas para que empecemos a trabajar directamente en los barrios. Esto será de la mano de los presidentes de junta de acción comunal, la ley ya lo permite. Vamos a contratar para que ellos puedan generar empleos para su comunidad, y sean también una especie de interventores para las obras que se hacen en la comunidad.

Vamos a trabajar 24 horas al día. Acá en la ciudad hacen una licitación, trabajan de ocho de la mañana a seis de la tarde, dejan la vía cerrada 24 horas, pero dejan de trabajar más de catorce o quince horas cuando deberíamos tener tres turnos de ocho horas, para agilizar los procesos, hacerlos más rápidos y entregar resultados a la ciudadanía.

E.N.D.: También se habla de la intervención del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) como eje fundamental de la movilidad en la ciudad, ¿qué perspectiva tiene?

J.B.T.: Hay unas obras grandes que vamos a empezar a ejecutar el año entrante, si Dios me lo permite y soy su próximo alcalde, y es el Setp. Son 400 mil millones de pesos aproximadamente que vienen para Ibagué. Ya hay unos estudios y unas obras que hay que adelantar y no podemos retroceder. Vamos a empezar a ejecutar el Setp para que realmente tengamos alternativas en la movilidad.

E.N.D.: Recientemente habló de la seguridad en la ciudad, uno de los pilares de sus propuestas de campaña, ¿cómo piensa intervenir la problemática?

J.B.T.: Indudablemente en seguridad tenemos dificultades grandes. Lo primero que hay que hacer es traer de regreso los CAI a la ciudad, vamos a apostarle con el permiso del Gobierno nacional, y con todos los permisos que haya que acotar para poder volver a institucionalizarlos.

Mientras esto ocurre, vamos a traer unos CAI móviles, donde los vamos a dejar establecidos en varios puntos entre dos a cuatro meses, de manera fija y permanente, hasta que recuperemos el control de determinadas zonas.

Además, vamos a trabajar de la mano del Ejército Nacional. Los respaldo y siento que los tratan de manera peyorativa. Vamos a montar unos pelotones en las zonas más críticas de la ciudad.

Hay barrios en donde no entran las busetas porque las atracan, en donde entra la Policía de ‘entrada por salida’ porque les da miedo quedarse dentro de las ‘líneas fantasma’. Vamos a atacar el negocio criminal.

Vamos a entregar los kits de seguridad en los barrios, mínimo con cuatro cámaras por barrio, unidad VCR para que estén grabando, celular en donde puedan activar las cámaras y la alarma, y que sean los mismos vecinos que ayuden a cuidar su barrio.

¡Ayer se robaron el medidor de agua de mi casa, hasta eso se lo están llevando! Y acá dicen que no pasa nada, y sí pasa mucho. Nada más el medidor costará $350 mil pesos, vaya quítele el medidor a una persona de estrato uno, a ver si tiene esa plata y le toca durar días sin agua.

E.N.D.: Lo anterior se puede hilar con los indicadores de desempleo en la ciudad, en donde el tema apunta en negativa tendencia.

J.B.T.: Ibagué está ocupando el segundo lugar en desempleo, nos supera Quibdó, pero las condiciones de ambos municipios son totalmente diferentes. En nuestra ciudad aumenta, ya estamos sobre el 19 % de desempleo. Se debe generar una política de empleo, pero no del discurso. Ibagué está ad portas de entrar a la unidad de cuidados intensivos.

¿Por qué? No tenemos vías, ni seguridad. La gente está muerta de hambre por la pobreza extrema, a la gente no le llega el agua a la casa. Estamos yendo a la UCI, el empleo no se construye a punta de decretos, sino con estrategias realizables y que se ejecuten.

Le apostaré a los jóvenes, se creará la Secretaría de la Juventud, la que nos va a permitir generar unas metas claras en el plan de desarrollo. Nuestros opositores dirán ‘más burocracia, Bolívar quiere crear más puestos’. No señor, son los mismos puestos, lo que pasa es que le vamos a dar una ‘tajada del pastel’ a los jóvenes.

E.N.D.: Hay dos temas, relacionados entre sí, que estarán presentes en la agenda electoral: la problemática del agua y la construcción del próximo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

J.B.T.: Aquí hay gente que dice que el problema del agua ya está resuelto. No le digamos más mentiras a Ibagué. A la gente del común le toca levantarse a las tres de la mañana para alcanzar algo de agua, lavar su ropa y bañarse. En la comuna Siete, Ocho y Nueve existe la problemática.

Aquellos que viven en la ‘Ibagué de las maravillas’, que se despierten. Tenemos un tema de acueducto complementario que no han terminado, y apuesto a que termina la actual administración y el agua no habrá llegado ni siquiera a la zona de expansión.

Hoy están haciendo un tanque en Boquerón, se demoraron tres años en sacar una licitación de $25 mil millones, la declararon desierta más de dos veces, tan raro. Acabando fue que se acordaron que teníamos problemas de agua.

Aquí hay que hacer un plan de choque, el primer año. Entre Concejo y Alcaldía nos toca reestructurar el presupuesto, si nos toca mandarle $30 mil millones al Ibal, lo hacemos. Sin anestesia, sin esperar a que llegue la plata del Gobierno nacional o a acomodar licitaciones que durarán dos años.

Además no vengo a liquidar el Ibal, pero sí a reestructurarlo. En la empresa hay personas buenas, pero los políticos de turno han metido una serie de burocracia, que cada que se van a ir de la administración, crean nóminas paralelas para pagar favores políticos

Viene el próximo POT y va a trazar la ruta de los próximo años de la ciudad. Las constructoras son excelentes, ¿pero a qué costo? Van entregando licencias en donde no tienen agua, como la Arboleda Campestre. Si tenemos agua para seguir creciendo, vamos a abrir nuevas zonas. De los contrario, nos tocará restringirnos y quedarnos en el parámetro que tengamos hasta tanto podamos responder por el agua de las nuevas viviendas que se construyan.

