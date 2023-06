Como capítulo de 'House of Cards', Daniel Coronell revela supuestos chantajes a Laura Sarabia por Armado Benedetti

La ex niñera de la Jefe de Gabinete Laura Sarabia, Marelbys Meza, denunció en la revista Semana que fue obligada a pasar por el polígrafo, ante la pérdida de 7.000 dólares de la casa de la funcionaria. Esta mujer estaba antes al servicio de Armado Benedetti y también fue acusada de robo.

Este escándalo de abuso de poder salpica el gobierno de Gustavo Petro.

Según la denuncia, la mujer habría sido llevada al sótano de la Casa de Nariño el pasado 30 de enero, para pasar por la prueba y determinar si ella había tomado el dinero de la casa de Sarabia.

Lea: ‘Alboroto político’: Representante Gerardo Yepes le contestó las ‘diatribas’ al alcalde Hurtado

En la entrevista con el medio mencionado, Marelbys señaló, “yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”.

La mujer fue ingresada en una camioneta, al parecer, sin registro a la Casa de Nariño y llevada a una planta inferior, donde quedan las oficinas del polígrafo.

“Entré en la camioneta. No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”, aseguró.

Además, contó que los funcionarios la trataron de ladrona y la amenazaron con su familia y hasta le preguntaron dónde estaba su mamá. Les aseguró que estaba en el apartamento, pero ellos le dijeron que era una mentirosa.

La respuesta de la alta funcionaria del gobierno, fue que su niñera aceptó ir al polígrafo. “Ella firmó un consentimiento con la Policía. Vuelvo e indico: ella nunca me refirió que no quisiera hacerlo. Obviamente ese era el procedimiento en ese momento”, aseguró en entrevista al medio nombrado Laura Sarabia.

En su momento, la Jefe de Gabinete aseguró, “mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijín actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”.

¿Y Benedetti?

De acuerdo con Daniel Coronell, el embajador en Venezuela,Armando Benedetti, estaría usando a Marelbys Meza, para chantajear a Laura Sarabia. La ex niñera fue empleada de Benedetti y al parecer, también fue acusada de robo y pasó por el polígrafo cuando era su empleada.

También: ‘Bloque alternativo’ reveló sus acuerdos y definirá candidatura única el 5 de julio

La mujer fue acusada de robar 5 millones de pesos y según el reporte del periodista, en ese momento el poligrafista profesional dijo que la mujer mentía.

#ElReporteCoronell La niñera estaba en Caracas con el embajador ⁦@AABenedetti⁩ hasta la víspera del escándalo. Detalles en minutos en ⁦@WRadioColombia⁩ pic.twitter.com/QOWqvHEUDc — Daniel Coronell (@DCoronell) May 31, 2023

También de acuerdo a esa información, el embajador había colocado a Marelbys, cerca a la funcionaria, quien se considera es la persona más poderosa del gobierno de Petro, para que le avisara de sus movimientos.

Además, contó que después de los hechos sucedidos en Casa de Nariño, la ex niñera fue varias veces a Venezuela en vuelo char pagado por Benedetti. Es más, al día siguiente, el 23 de mayo, que regresó de un vuelo de Venezuela, Marelbys, concedió la entrevista a la revista Semana.

Por su parte, Armando Benedetti asegura que no se trata de ningún chantaje o montaje por parte suya, “queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi “pecado” es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo”, (sic) indicó en su Twitter.

Aseguró que incluso la alta funcionaria lo llamó para que la ayudara “me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, me pidió que le ayudara”(sic).

La Fiscalía, por su parte, aseguró que le ofreció a la niñera protección por su declaración y la Procuraduría abrió indagación disciplinaria frente contra Laura Sarabia por lo expuesto en los medios.

Precisiones que @DCoronell no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora:@laurisarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 31, 2023

MÁS NOTICIAS:

Contralor saliente Carlos Rodríguez solicita aclarar el fallo de nulidad y pide participar de nuevo en la elección

Procuraduría abrirá indagación por uso del polígrafo en la Presidencia de la República

Bloque alternativo ratifica su unidad: ¿Se adhiere Rubén Darío Correa?