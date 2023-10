“Vamos a acabar con las ‘corbatas’ en la alcaldía de Ibagué”, Ricardo Ferro

Contenido Exclusivo

En diálogo con EL NUEVO DÍA, el candidato del movimiento Salvación Nacional, compartió su posición frente a algunos retos que asumirá la próxima administración. Además, no descarta la posibilidad de adherir otros sectores a su campaña.

EL NUEVO DÍA: En su campaña ha sido insistente en denunciar a las maquinarias y sus títeres, ¿se siente tranquilo para asumir la contienda del 29 de octubre?

Ricardo Ferro: Los títeres son unos candidatos que escogen las maquinarias políticas para que puedan perpetuarse en el poder y continuar gobernando Ibagué. Los contratistas acompañan al títere, quienes le financian la campaña política, y unos politiqueros que van a los barrios y compran los votos para que el títere quede como alcalde.

Esa historia termina en que, cuando el títere sube a la alcaldía, los contratistas que lo financiaron, son los que van a ejecutar las obras y que, como por arte de magia, terminan ganándose todas las licitaciones, y los politiqueros se quedan con los puestos en la Administración municipal, así no tengan ni idea de qué es lo que van a hacer. Llegan a recuperar lo que invirtieron y a ganar más.

E.N.D.: ¿Qué debería de hacer la administración contra esa ‘contratitis’ que se denuncia en el sector público?

R.F.: Por eso es importante mi campaña independiente, a mí no me están ayudando a conseguir los votos los politiqueros. Eso me permitirá llegar a la alcaldía y contratar expertos. Algo tan sencillo como sacar el pase de conducción, porque nombran politiqueros en la Secretaría de Tránsito y Movilidad que no saben del tema.

Más del 30 % del parque automotor está matriculado en el resto del país, no en Ibagué porque no se puede. Si usted va a cualquier concesionaria de carros, dicen que lo pueden matricular en cualquier lado, menos en la ciudad porque es un lío. Si nombramos expertos en los cargos, cambia el tema.

¿Quién está al frente de la Secretaría de Gobierno?, ¿un experto en seguridad? Es un político, no está por razones técnicas. Lo mismo sucedió con la candidata del Alcalde, cuando pasó por la Secretaría de Salud que recibió con un superávit de $2 mil millones, y ahora tiene un déficit de $15 mil millones.

E.N.D.: ¿Qué va a hacer con el puente de la calle 60?

R.F.: Toca hacerlo, porque no han hecho nada. Lo único que han hecho es adiciones al contrato, sin arrancar las obras. No es la solución definitiva para el tránsito de Ibagué, pero yo planteo que en Ibagué hay 2.000 contratistas que le cuestan $60 mil millones al año, cerca de $240 mil millones en cuatro años.

Voy a sacar el 80 % de los contratistas, que son ‘corbatas’, que no hacen nada diferente en la alcaldía que ir a los barrios a conseguir votos al candidato del alcalde de turno. Con la plata que nos vamos a ahorrar, la que se gasta en politiquería, vamos a arreglar la malla vial de Ibagué.

Las campañas políticas de los títeres se basan en los contratistas de la alcaldía y de la Gobernación. Ellos no pueden ir a sacarlos, y esa es la realidad de lo que sucede en Ibagué. Conmigo se acabará la vagabundería y la politiquería.

E.N.D.: A raíz de los problemas económicos de los ciudadanos, muchos recurren a financiar préstamos impagables con los ‘gota a gota’, ¿qué revisión tiene sobre el tema?

R.F.: Necesito que el gerente de Infibagué haga un programa para competir con el ‘gota a gota’, y poder decirle a la gente que le prestamos para que salga del ‘gota a gota’. Los ciudadanos deben dejar de pagar los intereses al 20 % mensual, y podrá pagarlo al 3 % mensual con el préstamo.

Si usted paga de intereses al mes un millón de pesos, al año paga doce millones, pero si no estuviera en el ‘gota a gota’, esa persona pagaría $250 mil con el préstamo y se ahorraría millones en intereses al año.

Tenemos calculado que el dinero que mueven los ‘gota a gota’ en Ibagué, asciende a los $100 mil millones, lo que significa que en un año la gente de Ibagué paga millonarias sumas en intereses.

E.N.D.: ¿Y qué requerimientos son necesarios para estos créditos?

R.F.: Exigiremos un curso de microfinanzas de veinte horas, por dos semanas, para que puedan administrar bien la plata, y le haremos seguimiento cuando se haga el desembolso del crédito para que no se vaya a perder la plata. Es un tema que podría mover la economía de Ibagué.

E.N.D.: Usted mencionó que en Ibagué quebraron la salud, y se registra en las calles que las unidades de salud siguen cerradas.

R.F.: Las recibieron todas abiertas, y hoy en día están más de la mitad cerradas, que es otro fracaso de esta administración y de esta Secretaría de Salud.

E.N.D.: ¿Y qué piensa hacer?

R.F.: Para mí, el enfoque en la salud debe ser preventivo. Yo no soy como otros candidatos, que estuvieron en las secretaría de salud departamental y municipal, y nunca pensaron en hacer brigadas de salud en los barrios. Pero apenas salieron a ser candidatos, uno los ve haciendo políticas en esas brigadas.

Quiero que hagamos brigadas cuando lleguemos a la alcaldía, dos por comuna y una por cada corregimiento, en donde podamos caracterizar a la población, y que esté compuesta por un médico, un sociólogo o un veterinario, para que vayan de casa en casa viendo cómo está la población.

E.N.D.: Muchos coinciden en que los escenarios deportivos hay que terminarlos, ¿cuál es su apuesta por el sector?

R.F.: Hay que terminar los escenarios, pero a la ciudad le hacen falta. En el barrio del sur, la gente dice que aprendió a nadar en la piscina del Maracaná. Las maquinarias se han encargado de destruir Ibagué, las canchas del Maracaná es para que fuera el estadio del sur, para hacer campeonatos juveniles o torneos aficionados que puedan recuperar nuevos talentos.

E.N.D.: En la relación entre el ibaguereño y su entorno, se proyecta el reto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), asunto por el que criticó a Camacol, ¿cuál es su visión?, ¿cómo se piensa el POT?

R.F.: Es fundamental que la Administración municipal pueda tener independencia de quienes tienen intereses económicos en Ibagué. El llamado que le hice a Camacol es que no se pueden financiar campañas políticas para favorecimientos en el POT. No podemos dejar que, cuando llegue alguien a la alcaldía, esté amarrada la vocación de la ciudad por culpa de intereses económicos de quienes financiaron las campañas.

Desafortunadamente hay hipocresía en la ciudad, por lo que señalan de corruptos a los gobernantes, pero en el sector privado también hay alguien en ese contubernio de corrupción. Generalmente cuando hay corrupción, está involucrado alguien en lo público y alguien en lo privado.

El POT es un instrumento de financiación del municipio, porque ahí están las plusvalías del municipio. Si tenemos un alcalde amarrado a los constructores, pues el municipio no va a recibir por cuenta de plusvalías con las que podríamos generar nuevas vías y nuevo suelo para vivienda.

Disposiciones electorales

E.N.D.: Hay muchos movimientos entre sus contendores. Se dice en ‘mentideros políticos’ que posiblemente se cocinan alianzas entre candidatos, ¿va a explorar la posibilidad de generar acuerdos?

R.F.: Son bienvenidas todas las adiciones que se quieran presentar, pero bajo las reglas de juego de gobernar con expertos, sin componendas políticas ni maquinaria, No podemos cambiar de apellido la corrupción, debemos cambiar la fórmula para elegir alcalde en Ibagué. Necesitamos un triunfo en el que gane la ciudad. Invito a los demás candidatos a que piensen qué es lo mejor para Ibagué.

Las encuestas las gana quien las paga, y quien las paga se nota por la forma en que salen las encuestas. Hemos tenido encuestas en que son una locura, los únicos que aparecemos abajo somos quienes no la pagamos. Yo le digo a la gente que no se preocupe por esos resultados, haga un sondeo en su barrio y pregunte a sus vecinos por quiénes van a votar.

E.N.D.: Jorge Bolívar denunció “ríos de dinero” en campañas políticas, ¿qué piensa de la premisa?

R.F.: ¿Esa noticia salió el día de los inocentes? Creo que es evidente quiénes son los candidatos que están invirtiendo altas cantidades de dinero. Acá sobrepasan todos los días los topes en cuñas, pasacalles, vallas publicitarias. Acá una candidata celebró un cumpleaños que parecía una fiesta de algún ‘rockstar’.

Ojalá que investiguen, pero que Bolívar recuerde que quien escupe para arriba, le cae en la cara, porque él también tiene mucho dinero en su campaña, y el que les falta por sacar de aquí al día de elecciones, es realmente preocupante.