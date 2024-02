Aunque renunció, sigue en pie moción de censura Ministra de Deporte

Se hizo oficial la renuncia de Astrid Bibiana Rodríguez al Ministerio del Deporte, luego de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, episodio que algunos señalaron como “vergüenza internacional”.

En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, Rodríguez señaló que su salida se hará efectiva a partir de este 15 de febrero.



“Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir del cargo de Ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024. Cargo al cual fui nombrada bajo Decreto Presidencial No. 0319 de 2023”, dice el texto.

Esto ocurre apenas un día antes de que el Congreso inicie su nuevo periodo, en el que tenía agendada una moción de censura promovida por 32 miembros del legislativo. En palabras de David Luna, “es increíble” que así se hayan dado los hechos.



A la vez, aseguró que “la tumbamos 32 senadores que firmamos la moción de censura por su responsabilidad en la pérdida de los Juegos Panamericanos” y con esa misma convicción seguirían adelante con la iniciativa.



Con esto estuvo de acuerdo la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró: “El daño que el gobierno Petro le hizo a Barranquilla y al país no puede quedar como una anécdota más”.

Y también se pronunció Efraín Cepeda, del partido Conservador, quien describió la renuncia como “un favor” a los “deportistas del país, al desarrollo y a la generación de empleo de Colombia, de la región Caribe y en particular de Barranquilla”.



“Colombia fue sometida a la vergüenza de incumplir compromisos económicos, y aún nos preguntamos quién responderá por los 2.2 millones de dólares que se giraron a Panam Sports”, continuó diciendo.



Por lo pronto, desde el Gobierno no se ha designado una persona en el cargo.