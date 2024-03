"El gobierno nos utilizó": Salvatore Mancuso habla sobre el acuerdo de paz de los paramilitares

En recientes declaraciones, Salvatore Mancuso señaló que el expresidente Álvaro Uribe los utilizó en el proceso de paz.

El exparamilitar, quien fuera comandante del Bloque Norte de las AUC, en una entrevista con Hollman Morris para RTVC, aseguró que el expresidente Uribe llegó a acuerdos durante el proceso de paz entre 2002 y 2008 que nunca cumplió.

Lea: ¿Verónica Alcocer a la presidencia? Esto responde la primera dama

“Nos utilizaron y nos extraditaron”, dijo Mancuso. Además, señaló que el Estado debe responder por los crímenes de guerra, ya que fueron los encargados de entrenar a los grupos paramilitares en Colombia para enfrentar “la guerra sucia” con a las guerrillas de las Farc, el Epl y el Eln.

En relación al expresidente, aseguró que la política de Seguridad Democrática agudizó el conflicto, pero que no busca venganzas personales. “Yo vengo con el ánimo, el compromiso, de pasar la página. Uribe no me interesa y creo que al país tampoco”.

Además: Fuertes declaraciones de Martha Alfonso sobre el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo

A Mancuso se le acusa de al menos 300 asesinatos, además de la masacre del Aro, Mapiripán y el Salado, siendo esta última una de las más crueles contra la población civil.

Se acogió a la Ley 975 de Justicia y Paz de 2005 para evitar una condena de 40 años por sus crímenes y fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico. Actualmente se encuentra en libertad y colabora en el esclarecimiento de la verdad con la JEP.