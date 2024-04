“El presidente Petro es un mal perdedor”: representante Carlos Edward Osorio

El representante a la Cámara, hizo duras críticas a las decisiones del Gobierno Nacional, respecto a la intervención de las EPS.



“Intervenciones desproporcionadas”

El representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Carlos Edward Osorio Aguiar, criticó las decisiones que ha tomado en los últimos días el gobierno del presidente Gustavo Petro, en lo que se refiere a la intervención de dos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) más grandes del país.

El congresista tolimense dialogó con El Nuevo Día durante la Cuarta Audiencia Pública sobre regiones autonómicas, evento que tuvo lugar este viernes 5 de abril en el centro de convenciones de la Gobernación del Tolima y en sus declaraciones, expresó que las medidas adoptadas por la Superintendencia de Salud son desproporcionadas y parecen más una venganza.

Osorio aseguró que el presidente Petro “es un mal perdedor y no entiende que los colombianos lo eligieron como su presidente, no es un dictador, no es una persona que esté ajena a los controles”.

Asimismo, explicó que el Congreso de la República tiene dos funciones, como son las de aprobar proyectos de ley y hacer control político, y según él, el proyecto de reforma a la salud “desde su comienzo nació mal, nació viciado, no se tramitó como un proyecto de ley estatutaria, como debió haber sido, por eso nosotros sostuvimos que o en el Congreso se caería o en la Corte Constitucional”.

“En buena hora la Comisión Séptima del Senado decidió hundirlo, es una decisión legítima, es una decisión democrática y el presidente Petro, opta por la forma o manera de hacer la reforma a las malas, interviniendo las EPS, que por su puesto no son perfectas, de hecho hemos sostenido que el sistema de salud es necesario ajustarlo, pero para hacerle los arreglos que necesitan, no se necesita destruir lo que funciona”, dijo el representante Carlos Edward Osorio.

Osorio recalcó que las intervenciones deben ser el último recurso en estos casos, pues son medidas extremas que se toman cuando ya no hay nada más que hacer.

“Supieron ustedes de la intervención a Sanitas, luego la Nueva EPS y es tal la asfixia financiera que la noticia de esta mañana es que Compensar ha levantado la mano para decir liquidación voluntaria porque las EPS se sienten arrinconadas”, subrayó el representante.

Al mismo tiempo, recordó los problemas con la recolección de basuras durante la alcaldía de Petro en Bogotá y expresó que espera que ese mismo “desorden y caos”, no se vean reflejados en los ciudadanos que buscan atención médica.

“Es el Gobierno Nacional el responsable de esa crisis infortunada que se va a desatar, es el Gobierno Nacional y nadie más que el Gobierno Nacional y recuerden esto: no fue capaz de sostener unos Juegos Panamericanos, son torpes a la hora de liquidar nóminas, pues les pagan dos veces a los mismos funcionarios, las políticas públicas en el gobierno del presidente Petro, están lideradas por personas incapaces, ineficientes, cuando no, manilargos como en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la famosa situación de los carros cisterna y los sobrecostos”, aseveró el representante del Centro Democrático.

De igual manera, cuestionó que si “no han podido ejecutar los recursos del presupuesto general de la Nación “¿Será que van a ser capaces de sacar adelante el sistema de salud? Tengo serias y francas dudas e inquietudes”.