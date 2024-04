¡Atención! No pudo realizarse el consejo de seguridad regional en Planadas

El mal estado del tiempo en el sur del Departamento, impidió que se realizara el consejo de seguridad que estaba planeado para hoy.



Consejo de seguridad cambió de sitio

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, llegó la mañana de este miércoles a Planadas con el propósito de participar en el consejo regional de seguridad que se tenía previsto realizar con el Ministerio de Defensa, la cúpula militar y de Policía y gobernadores del Huila, Caquetá, Cauca y Valle del Cauca.

El propósito de este encuentro era abordar el grave problema de seguridad que enfrentan estos territorios por cuenta de la expansión y fortalecimiento de los grupos de disidencias de las Farc, que delinquen en regiones como el sur del Tolima y límites con el departamento del Huila.

Sin embargo, el mal estado del tiempo en la zona impidió la llegada del ministro Iván Velásquez y demás comitiva que venía de Bogotá, por lo que aterrizaron en Neiva y tomaron la decisión de adelantar el consejo de seguridad en la Gobernación del Huila.

“El ministro de Defensa Iván Velásquez y la Cúpula Militar y de Policía, acaban de aterrizar en la ciudad de Neiva, Huila. Debido a razones meteorológicas, el Consejo de Seguridad no pudo llevarse a cabo en Planadas, Tolima. En pocos minutos, la gobernadora del Tolima se unirá al gobernador del Huila y Caquetá y a la secretaria de Gobierno del Valle del Cauca, para iniciar esta jornada y revisar afectaciones en el orden público y la presencia de grupos armados ilegales en esta región del país”, manifestó el Ministerio de Defensa a través de su cuenta de X.

“No queremos que lo bueno se dañe, no queremos retroceder”: gobernadora

Con la palabra Paz bordada en su camisa llegó la gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz a Planadas, donde se iba a realizar el consejo de seguridad.

“Yo quiero decirles que hoy traje en mi camiseta esta palabra, Paz, porque yo creo que eso es lo que anhelamos absolutamente todos los colombianos en este país. No creo que haya ningún colombiano que quiera la guerra, ¿cierto? Y por eso es que yo siempre he tratado el tema de la seguridad en dos sentidos: No solamente en el sentido de que tengamos el apoyo de la Fuerza Pública para el control territorial que debe hacerse, sino que la seguridad también es poder apostarle a esta clase de procesos, poder apostarle a la inclusión social, poder apostarle a tener un buen servicio de salud, poder apostarle a tener proyectos productivos, a generarle oportunidades a nuestros jóvenes”, argumentó la mandataria seccional.

Adriana Matiz reiteró que la solicitud al propio ministro de Defensa la hizo pensando en que el alto Gobierno debe conocer un verdadero ejemplo de “Paz Total”.

“Planadas es un ejemplo a nivel nacional de lo que significa la ‘Paz Total’. Acá se vivió dolor, se vivió tristeza en un momento de violencia. Pero eso quedó en el pasado. La gente decidió apostarle a la productividad, decidió apostarle a los cafés especiales, decidió apostarle a tener una mejor calidad de café y decidió apostar también a exportar ese café. Ahorita nos contaban cómo estaban exportando a China, cómo estaban exportando a Asia. Eso es lo que yo quiero mostrar el día de hoy a Colombia entera, lo que es y significa Planadas para nosotros los tolimenses”, explicó la gobernadora.

Luego lanzó una serie de frases emotivas sobre las apuestas por Planadas y el sur del Tolima: “No queremos que lo bueno se dañe, no queremos que donde se ha avanzado, se retroceda, no queremos que donde ha florecido se entre a marchitar; eso no lo queremos nosotros aquí en Planadas ni en ninguno de los municipios de este territorio y por eso nuestras apuestas están aquí”, reafirmó la mandataria.

Las declaraciones de la gobernadora Adriana Matiz, fueron entregadas en la puesta de la primera piedra para la construcción de una Microcentral de Café que beneficiará a 140 familias cultivadoras de Planadas, agremiadas en dos asociaciones de productores.