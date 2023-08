Hablemos sin vergüenza de la incontinencia

Ahora más que nunca debemos reconocer la importancia de hablar sin tabúes acerca de esta condición que está presente en 1 de cada 3 mujeres de más de 35 años y 1 de cada 4 hombres de más de 40 en todo el mundo.

Es más, te podríamos decir que, si la incontinencia fuera un país, sería el tercero con más habitantes en el mundo. Teniendo esto presente surgen varias preguntas:

¿Por qué hablar de incontinencia?

Según cifras del Reporte de Higiene y Salud desarrollado por Essity, compañía líder en el mercado global del sector de higiene y salud, la vergüenza es la razón más común entre las personas para no buscar ayuda y apoyo para tratar la incontinencia. Lo anterior termina por reflejar que, no es el hecho de no tener alternativas lo que hace que las personas no busquen información acerca de su condición, sino más bien que es el tabú frente a este tema, lo que los detiene en la búsqueda de una mejor calidad de vida y bienestar.

Sin embargo, este mismo estudio, refleja que las mujeres son mucho más abiertas a hablar de sus pérdidas de orina, aunque este no debería ser un tema de géneros, pues tanto hombres como mujeres pueden vivir en bienestar, aún con incontinencia.

¿En dónde buscar información?

La primera fuente de información siempre debe ser tu médico, pues es quien conoce a fondo y en detalle tu condición, es por ello que, desde que empezamos a notar síntomas o cambios en nuestro cuerpo, debemos acudir a un chequeo antes de auto diagnosticarnos.

Una vez reconozcamos lo que pasa a nuestro cuerpo, es momento de empezar a informarnos sobre las alternativas que nos ayudarán a llevar una vida normal y en bienestar. Para esto te encontrarás con mucha información en internet, aprende a diferenciar las fuentes confiables de aquellas que solo pueden generarte intranquilidad o más tabú frente a lo que estás viviendo.

En TENA tenemos un espacio de consultorio virtual, mediante el cual podrás contactarte con un especialista para expresarle las dudas que tengas respecto de la incontinencia y otros temas como: la menopausia, la próstata, piel, entre otros.

¿Por qué confiar en TENA?

Desde hace muchos años TENA se ha preocupado por brindar un acompañamiento a todas las personas que de una u otra manera conviven con incontinencia, ya sea el adulto que tiene goteos o escapes de orina, o el cuidador (profesional o familiar) que brinda atención a un adulto con incontinencia.

Es por esto que hemos creado Academia TENA, un espacio con información que busca contribuir al acceso a información gratuita y de calidad. Allí podrás encontrar: artículos, vídeos, conferencias virtuales y contenidos con especialistas que abordan la incontinencia desde la aceptación y la eliminación de tabús asociados a esta condición.

¿Qué producto se puede usar?

La incontinencia no debe detener tus planes y rutina diaria, para eso es importante encontrar el producto ideal según la necesidad. Si lo que buscas es comodidad, confianza y tranquilidad a la hora de moverte, los TENA Pants son tu compañero ideal para que salir de casa, compartir con amigos y continuar con las actividades diarias se conviertan en un disfrute.

Todos los Pants están diseñados para cuidar tu piel, manteniendo la zona seca y evitando irritaciones o posibles molestias. Su tecnología ultra absorbente es ideal para que continúes en movimiento sin preocuparte.

Además, las noches, ¡no son la excepción! El descanso también está libre de posibles filtraciones gracias a TENA Pants Nocturno, que cuenta con una tecnología de absorción que te mantendrá protegido por más tiempo mientras estás cómodo. Asegúrate de tener sueños más reparadores y tranquilos utilizando estos pants.

Adicional podrás encontrar productos para incontinencia leve como protectores diarios para hombres y mujeres y toallas higiénicas para mujeres activas.

¿Cómo ayudar a tratar la incontinencia?

Los Ejercicios Kegel son un método súper efectivo para mejorar y aliviar las descargas involuntarias de orina o incontinencia. Consisten en el fortalecimiento de los músculos pélvicos mediante contracciones voluntarias. Deben realizarse mínimo 3 veces al día durante 5 a 10 minutos.

Al principio pueden resultar incómodos y extraños, pero una vez aprendemos a hacerlos y a incluirlos en nuestro día a día sentiremos mejoría. Estos son los ejercicios que debes realizar, paso a paso:

Contraer despacio los músculos del suelo pélvico y mantener la presión durante 10 segundos. Relajarlos y volver a empezar. Contraer y relajar lo más rápido posible. Hacer esto durante 3 o 4 minutos. Cortar el chorro de orina voluntariamente. Al hacer esto, contraer los músculos de la pelvis. Luego hacer este ejercicio en cualquier momento del día, imaginando que estamos orinando y cortando el chorro, siempre con la vejiga vacía, con el fin de evitar infecciones urinarias.

Es hora de empoderarnos, de llevar una vida activa y con seguridad, acompañados de productos aliados que nos permitan seguir viviendo al máximo.