¡Luto en el periodismo tolimense! Muere Luis Fernando Montoya, fundador de ‘El Puente de Honda’

Sus colegas de la región expresaron el pesar por su partida, un hombre que siempre estuvo dispuesto a contar la verdad y ayudar a su comunidad.

Luis Fernando Montoya, periodista tolimense y fundador del periódico ‘El Puente de Honda’, falleció en las últimas horas dejando un gran vacío en el periodismo del Departamento, en la memoria de su comunidad y en los corazones de sus colegas.

Amable, entregado y apasionado, Montoya creó hace 24 años este medio de comunicación viendo que hacía falta un periódico de carácter regional que pudiera darle voz a las necesidades de esta zona del departamento, por lo cual recopiló toda la información necesaria y se aventuró.

“Si me iba para la cordillera me encontraba con grupos de las guerrillas, pero si me iba para el sector del plano quedaba en medio de las autodefensas. Era complicado, pero siempre se intentó hacer periodismo de la mejor manera”, contó en entrevista con El Nuevo Día en el año 2020, cuando su amado medio cumplía 22 años de existencia.

Lea también: Periódico El Puente de Honda cumple 22 años

Aunque debía enfrentarse con muchas dificultades, continuó con su noble misión y el deseo firme de ayudar a su pueblo. “La importancia del periodismo regional es que se le da una voz a la comunidad, poder transmitir sus inquietudes. Muchos ciudadanos se acercan a los periodistas como una forma de canalizar sus preocupaciones y uno los escucha y los transmite, siempre con las pruebas como sustento”, dijo en ese entonces.

Sobre su deceso

Luis Fernando Montoya falleció en las instalaciones de la Clínica Tolima, mientras estaba en el quirófano sometiéndose a una delicada cirugía del corazón.

Ahora, todos sus colegas, amigos y familiares, están de luto por tan grande pérdida. Desde El Nuevo Día, expresamos nuestro profundo dolor y tristeza por la partida de un hombre que fue ejemplo para nuestros periodistas, y que además nos ayudó mucho en el ejercicio de nuestra labor.

Hasta siempre Luis Fernando, gracias.

