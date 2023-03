¿Se puede predecir una erupción del volcán Nevado del Ruiz? Esto dice el SGC, por la alerta NARANJA

Así lo detalló el director de Geoamenzas del SGC, Jhon Makario Londoño, quien indicó que el volcán Nevado del Ruiz ha mostrado un considerable incremento en su actividad sísmica durante la última semana, pero no significa que, en sí, tenga que ocurrir una tragedia.

Cabe decir que el Nevado del Ruiz es uno de los volcanes más vigilados del mundo, a partir de 1985 aumentó su monitoreo. El paso a alerta NARANJA obedece a que desde entonces se ha registrado el mayor número de sismos por día.

Si bien es cierto que el volcán Nevado del Ruiz ha estado en un proceso eruptivo desde hace 10 años, para las autoridades es importante cambiar el la situación de alerta, por dicha actividad anómala.

La mayor implicación en la alteración en su nivel, se debe a que hay una probabilidad de una erupción en términos de días o semanas. Es decir, aumenta la posibilidad, mas no que sucederá, según señaló el director de Geoamenazas del SGC.

“La certeza de que vaya a ocurrir o no una erupción no la sabemos, porque no se puede predecir las erupciones volcánicas”, acotó el funcionario.