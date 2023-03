¡Pilas! Todo esto están alistando habitantes de Casabianca ante posible erupción del Ruíz

Ante la zozobra que se ha generado el cambio de alerta del Nevado del Ruíz, varios habitantes de municipios que se encuentran en el área de influencia del volcán se están preparando ante una posible emergencia.

De darse la emergencia, los municipios de la zona de influencia en el Tolima, los que más resultarían afectados y deben estar atentos a los medios de comunicación para cualquier novedad, son:

Fresno, Herveo, Mariquita, Honda, Lérida, Armero Guayabal, Falan, Palocabildo, Casabianca, Líbano, Villahermosa, Murillo, Ambalema y Venadillo.

Durante el consejo departamental extraordinario de gestión del riesgo, se declaró alerta naranja en el departamento del Tolima, luego de conocerse esta madrugada el reporte del Servicio Geológico Colombiano sobre cambios en la actividad del volcán nevado del Ruiz. En la reunión estuvieron presentes los alcaldes de los municipios que hacen parte del área de influencia.

“En este caso, el nivel naranja o (II) equivale a que, dados los cambios registrados en la actividad del volcán, existe la probabilidad de que en días o semanas el volcán Nevado del Ruiz haga una erupción mayor a las que ha hecho en la última década”, indicó el Servicio Geológico Colombiano. Cabe resaltar, que los municipios más afectados serían Pereira, Dosquebradas, Marsella, Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda; Chinchiná, Belalcazar, Palestina, Risaralda, Villamaría, Manizales, Neira, Marulanda, en el departamento de Caldas; y Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo y Santa Isabel, en el departamento del Tolima..

Alistan maletas

En diálogo con el Nuevo Día, habitantes del municipio de Casabianca contaron cómo han vivido estas últimas horas de ansiedad y nervios a raíz del cambio que tuvo la montaña.

"Ayer en le noche y en la madrugada llovió durísimo, a cántaros", comentó una residente de dicho municipio, "Todos estamos muy asustados, aunque aquí no ha caído ceniza, sí he escuchado que por Villahermosa donde vive mi hermana, sí ha caído algo de ceniza", "aquí todos estamos muy atentos porque no queremos que si algo pasa nos coja desprevenidos, por eso estamos no solo mi familia sino también varios paisanos, organizando maletas con cosas importantes", señaló. "Incluso, en la Alcaldía hay una pancarta en donde dice qué debemos tener listo en caso de que algo pase, por eso estamos empacando linterna, varios botellos de agua, una cobija delgada, pilas, comida enlatada, alcohol, gasas, y medicamentos de mayor uso, como acetaminofén, Dolex, entre otras", mencionó con preocupación en su voz.

Otro habitante del mismo municipio, tiene a la mano un maletín con ropa, agua, latas de atún, linterna, radio, cargador de celular, pilas AA, alcohol, algodón, micropore, Isodine y algunos cordones y bolsas, que podrían ser también de utilidad.

Del mismo modo, un reconocido tendero, también admitió que ya alistó su bolso, con un botiquín, unas sábanas, un radio viejo, una agenda y lapicero y el duplicado de las llaves de su negocio.

¿Qué debemos hacer en caso de erupción volcánica?

En la página web de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se ha expuesto unas medidas de seguridad por si se presenta una emergencia volcánica.

Participa en los simulacros de evacuación ante amenaza volcánica.

Reconoce los sistemas de alerta temprana para volcanes que tienes cerca.

Conoce los sitios seguros y las rutas de evacuación.

Alista el kit de emergencia.

Evacúa en calma hacia los sitios definidos, lejos de los cauces de los ríos.

Ante emisión de cenizas cúbrete con tapabocas humedecido con agua o vinagre, cierra ventanas y puertas. Cubre con toallas humedecidas la parte inferior de las puertas.

Regresa a tu vivienda cuando las autoridades lo indiquen.

Utiliza una máscara para realizar la limpieza.

Revisa las conexiones eléctricas, de gas y agua.

En caso de destrucción consulta los sitios de alojamiento temporal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

¿Qué debe llevar el maletín de emergencia?

Ante una situación complicada, es mejor estar preparado. Contar con algunos elementos básicos en un momento de emergencia puede hacer la diferencia. Por tal razón es importante que en cada uno de nuestros hogares se cuente con este tipo de mochila. Esto debe contener como mínimo:

