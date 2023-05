Contenido Exclusivo

Sony dejó ver un amplio catálogo de títulos para PS4, PS5 y el PS VR2.

El Playstation Showcase 2023 tal vez no tuvo el mismo impacto mediático de hace dos años, pero de igual manera dejó a la vista un número importante de videojuegos que serán del disfrute de los gamers de la marca Sony a corto, mediano y largo plazo.

A continuación, presentamos lo más destacado del listado que dio a conocer Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment. Hay material para todo tipo de gustos.

Resident Evil 4 VR Mode

Para los que quieran disfrutar de una manera literalmente inmersa del muy bien calificado remake de Resident Evil 4, este videojuego los llevará al límite con el PS VR2.

Five Nights at Freddy's - Help Wanted 2

Teniendo en cuenta que se aproxima el estreno de la película live action, este fue el mejor momento para presentar lo nuevo de este icónico título de terror.

Destiny 2 - La forma final

El cierre de la Saga de la Luz y la Oscuridad de este popular videojuego permitirá que compitan hasta seis personas. Además, se contará con un arsenal renovado, además de elementos de protección novedosos.

Assassin’s Creed Mirage

Lo nuevo de Assassin’s Creed estará disponible al público desde el 12 de octubre del presente año, tanto para PS4 como para PS5. Por lo visto hasta el momento, se retornará a las raíces, algo que muchos jugadores venían pidiendo.

Fairgame$

Al mejor estilo de Payday, este juego del estudio Haven te permitiría convertirte en un ladrón que seguramente verá acción de principio a fin en compañía de tus amigos. El formato sería multijugador.

Helldivers II

¿Recuerdas la película Starship Troopers? Este juego hará parte de dicho universo, en el cual el objetivo es destrozar bichos espaciales con armas de otro planeta.

Inmortals of Aveum

EA ofrecerá un videojuego de enfrentamiento, pero cambia las balas y bombas por hechizos y poderes sobrenaturales para acabar con el enemigo. El juego, que incluye todo tipo de monstruos, luce de locos.

Ghost Runner II

Continuación del videojuego de acción en primera persona de ambientación futurista, en el que el personaje principal utilizaba una espada. Ahora, la acción estará también sobre ruedas.

Phantom Blade 0

Si les gusta la cultura japonesa, y disfrutaron al máximo 'Ghost of Tsushima', este título seguramente les ofrecerá entretenimiento puro.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

La especulación se hizo realidad. El tan aclamado remake es un hecho, aunque apenas dieron un vistazo. Gráficamente luce impresionante.

‘Marvel’s Spider-Man 2’

Es la continuación directa de uno de los mejores videojuegos de superhéroes de la historia. En esta ocasión no solo serás Peter Parker, también podrás defender a Nueva York con Miles Morales.

MÁS NOTICIAS:

Personaje de Marvel se robó toda la atención en el Playstation Showcase 2023

Los nuevos ‘juguetes’ de la PS5 lucen geniales, y costosos