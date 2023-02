¿Qué fue de la vida de 'nandito'? El protagonista de la mítica escena 'maldita lisiada' de María la del Barrio, más galán que nunca

La novela mexicana María la del Barrio se estrenó en 1995, fue un éxito a nivel mundial, su protagonista fue la cantante Thalía y narraba la historia de una jovencita pobre que gracias al destino comenzó a vivir una vida rica.

Así se desarrolló la historia de la desvalida mujer, que encontró en Soraya (Itaí Cantoral) a su némesis. Itaí fue quien nos brindó la actuación más icónica de las novelas mexicanas.

La escena de ‘La maldita lisiada’ tuvo como protagonista a Osvaldo Benavides, llamado ‘nandito’, diminutivo de Fernando, un joven de 16 años, quien es el hijo desaparecido de María.

El actor ha cosechado éxitos tras su aparición en María la del Barrio , ha participado en 19 películas y le ha dado vida a 19 personajes de novelas en producciones como, ‘Te sigo amando’, ‘Preciosa’, ‘Locura de amor’, ‘Daniela’, ‘Lo que la vida me robó’, ‘A que no me dejas’, etc.

También participó en la serie de Netflix, ‘Monarca’ como José Andrés Carranza Dávila, aunque tuvo dos temporadas y fue muy exitosa, el gigante del streaming decidió cancelarla.

En obras de teatro, tiene una larga lista de participaciones en 'Trainspotting', 'Las obras completas de William Shakespeare', Duele', el graduado, entre otras.

El actor mexicano, también hizo parte de la famosa serie estadounidense ‘The Good Doctor’, junto al actor británico Freddie Highmore, como el Dr. Mateo Rendón en la cuarta y quinta temporada.

Ha ganado diversos premios de Tv y Novelas y el premio Sol de Oro por su desempeño como actor en la novela, en ‘lo que la vida me robó’.

Osvaldo tiene 43 años, dos hijos y está soltero después de sostener una relación con otra actriz mexicana llamada Esmeralda Pimentel.

Tomado de Instagram @osvaldobenavides

