Video: Ana Gabriel dejó a sus fans impactados y desilusionados tras hacer importante anuncio

Ana Gabriel, de 67 años, considerada la ‘Diva de América’ aprovechó su más reciente concierto en Los Ángeles para anunciar su retiro de los escenarios.

La noticia conmocionó a sus seguidores y ya es tendencia en Latinoamérica donde la cantante ha conquistado la fama con canciones como ‘Quién como tú’, ‘Simplemente amigos’, ‘Es demasiado tarde’, ‘Mi talismán’, entre otras.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios. No está muy lejos porque estoy cansada y porque tengo el derecho de disfrutar a mi familia de otra manera”, dijo en pleno concierto.

En ese mismo escenario, la cantante se mostró muy molesta porque tras hablar sobre una marcha que se realizará en México para apoyar al órgano electoral de ese país, el público le pidió que cantara.

“... pongan el CD en su casa y ya no me escucharán hablar”, les dijo notablemente indispuesta.

Luego utilizó su cuenta de Twitter para disculparse y asegurar que dicho incidente fue “una situación difícil como ser humano y como cantante”.

A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pic.twitter.com/56QXC6L5x3