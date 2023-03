Mara Cifuentes posó sin brasier y con tanga, pero fans se fijaron en otra cosa, ¿foto perturbadora?

La famosa modelo trans encendió las redes sociales con su más reciente publicación.



Mara Cifuentes saltó a la fama luego de participar en el reality de modelaje ‘La Agencia’ de Caracol Televisión. Su paso en el programa generó controversia al conocerse que era una mujer trans, por lo que comentarios a favor y en contra giraron en torno a ella.

Sin embargo, las críticas no apagaron su desarrollo profesional, y al día de hoy ha figurado en grandes pasarelas y portadas. A su vez, cada vez que sale en redes, se convierte en tendencia por sus candentes imágenes.

Recientemente, la joven publicó un post donde se ve sin brasier y posó con un sensual cachetero. De inmediato, miles de internautas empezaron a comentar sobre su zona íntima, refiriéndose a que se le veía un “bulto”.

Sin embargo, otros escribieron en su defensa: “La gente si crítica, es una modelo trans, no se ha operado, si no le gusta su contenido, no la siga...", "Y porque no viste? Se vería mucho más sensual", "Por favor, que comentarios tan absurdos, tan venenosos, uds no saben que es modelo trans, que quiere decir TRANS, busquen y aprendan a ver si dejan de hacer tanto comentario".”

La modelo de 27 años dejó ver su esculpido cuerpo, sin brasier, aunque se tapó los pechos con las manos. La imagen hizo estallar las redes sociales, teniendo en cuenta que no es la primera vez que Mara hace este tipo de publicaciones.

