Shakira enloquece las redes cantando ‘Ven, devórame otra vez’, un clásico de la salsa

La barranquillera sorprendió con su voz única combinada con la famosa salsa.

La talentosa cantante colombiana, Shakira, ha vuelto a cautivar a sus seguidores y al público en general con una inesperada interpretación de salsa que se ha viralizado en redes sociales.

En el video, que se ha convertido en un auténtico fenómeno, la estrella pop aparece interpretando una estrofa de la famosa canción "Ven, devórame otra vez" de Palmer Hernández.

En el cautivador clip, Shakira muestra su versatilidad artística mientras deleita a sus seguidores con su encanto y talento. Vestida con un deslumbrante vestido rojo que realza su figura, la cantante entona la letra de la canción con algunos cambios en la letra: "En mi vida nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser (...) que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti, ven, devórame otra vez, devórame otra vez".

El video, que encantó

Aunque este fragmento musical forma parte de un comercial para promocionar unas papas fritas de la empresa estadounidense PepsiCo, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar y muchos usuarios han expresado su deseo de que Shakira lance una canción en versión salsa, dado el increíble talento y carisma que mostró en la interpretación.

La canción "Ven, devórame otra vez" fue escrita por Palmer Hernández, y se hizo mundialmente famosa por la interpretación del cantante Lalo Rodríguez. El propio Lalo ha compartido anécdotas sobre esta canción y cómo inicialmente le llamó la atención debido a su creativa referencia sexual en la letra. A pesar de ser un éxito rotundo, el tema no estuvo exento de polémica y controversia debido a su contenido explícito.

El video de Shakira interpretando la salsa ha desatado entusiasmo entre sus fanáticos, quienes han aplaudido su capacidad de adaptarse a diferentes géneros musicales y han expresado su deseo de ver más contenido en este estilo por parte de la talentosa artista.

Shakira cantando salsa en su nuevo comercial para Sabritas es sencillamente perfecto! 💃🏼🎉🔥 pic.twitter.com/fUjDOXQ9X7 — TIMOR (@HeyTimor) August 1, 2023

