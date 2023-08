Este fue el curioso y oloroso regalo que le dio Karen Lizarazo a Jessi Uribe

Karen Lizarazo, amiga del cantante de música popular, Jessi Uribe, le hizo llegar un curioso y oloroso regalo que le había prometido al cantante. Promesa es promesa, y Karen no le falló.

Todo parece indicar que la aguachiquense de 33 años, Karen Lizarazo, es muy amiga del también cantante de música popular, el santandereano Jessi Uribe, a quien en los últimos días le hizo llegar un curioso y oloroso regalo que le había prometido. Promesa es promesa, y Karen no le falló.

No se trata de lujos ni nada que se le parezca, como lo dio a conocer Jessi en sus redes sociales. “Karen me prometió un pescadito allá de Barranca, tuvo un detalle tan lindo, vino el papá a la casa y no me trajo un pescadito, Dios Santo, qué belleza”, dice el artista mientras muestra las imágenes de una cava llega de pescado sacado, al parecer, del mismísimo río Magdalena.

#Farándula | Este es el curioso y oloroso regalo que le envió la cantante vallenata Karen Lizarazo al artista santandereano Jessi Uribe. 🐟🐟Promesa es promesa y la aguachiquense le hizo llegar el detallito... Aquí les mostramos de qué se trata👇🏻 pic.twitter.com/WNpOhI3sul — Vanguardia (@vanguardiacom) August 24, 2023

La cantante también respondió en sus redes sociales con el mensaje: “En realidad eran 10 pescaditos, y súper seleccionados por mi mamá. De parte de mi combo en casita pa’ todo tu combo precioso en la tuya, compañerito. Disfruta todo”.

