El acróbata del Circo Hermanos Gasca, se mostró canalizado en el hospital y causó preocupación en sus seguidores.

Juan Cebolla, el icónico personaje del reconocido Circo Hermanos Gasca, tuvo que ser atendido de urgencia en un hospital por un fuerte dolor a raíz de una hernia, de la cual padece desde hace más de seis años.

Aunque en un primer momento los seguidores del espectáculo relacionaron su estado de salud con una posible caída en algún show de los que acostumbra hacer, lo cierto es que, aunque no se cayó desde una gran altura, manifestó sentir un dolor intenso en su espalda baja como si definitivamente se hubiera golpeado. Sin embargo, él y su familia tenían el conocimiento de este problema que viene aquejándolo desde hace muchos años. "Estos últimos meses el trauma ha ido evolucionando. Con respecto a mi trabajo, este último trabajo los traumas han sido muy fuertes. El viernes estaba calentando y me da el trauma y me tumba por completo y quedo sin poder caminar, me tienen que llevar cargado", agregó.

Según dio a conocer, llegó el momento en el que ya no podía ponerse de pie debido a las contundentes punzadas que le daban, por lo que, tuvo que acudir al médico ya que la situación empezó a salirse de control y no eran controlables con ningún medicamento. Su esposa, Alejandra Serje, contó que los dolores se fueron intensificando hasta que tuvieron que salir corriendo para el quirófano.

Tras la intervención, Cebolla grabó un video para enviarle un saludo a todas las personas que se preocuparon por él y estuvieron apoyándolo en este difícil momento, también compartió con sus fans una determinación, “Estamos tomando las medidas que son para en un futuro poder seguir haciendo lo que verdaderamente amo”.

Por su lado, Raul Gasca reveló que el procedimiento quirúrgico fue todo un éxito y que ahora solo queda confiar en una buena recuperación.